Velasca abbigliamento uomo: la nuova collezione Total Look

Velasca abbigliamento uomo: il brand italiano di scarpe artigianali, lancia la sua prima collezione di abbigliamento maschile, composto da quasi 200 referenze, confezionate con tessuti d’eccellenza Made in Italy e cucite nei migliori laboratori artigianali del territorio italiano. La collezione è disponibile nell’e-commerce di Velasca e nella nuova Bottega Velasca interamente dedicata al total look uomo e situata in Via Mercato 22, nel cuore del quartiere di Brera di Milano.

Dopo una capillare ricerca su tutto il territorio italiano, infatti, Velasca ha scelto di evolvere la propria anima offrendo alla propria community non solo le iconiche calzature artigianali, ma anche un’ampia collezione di capi d’abbigliamento da uomo, in tessuti e filati d’alta gamma come cotone, denim, lana, lino, espressione dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo.

I capi d’abbigliamento della nuova linea Total Look, confezionati dalle mani esperte dei migliori artigiani del territorio italiano, sono caratterizzati dallo stesso stile raffinato e senza tempo che contraddistingue le scarpe del brand, per diventare anch’essi un simbolo del “bello e fatto bene all’italiana”.

Si tratta di prodotti di vestiario di alta qualità, ideati dall’ufficio stile dell’azienda, creati con tessuti selezionati tra le proposte di differenti aziende tessili del Paese – Canclini, Albini, Grandi e Rubinelli, Candiani, Zegna Baruffa e Lanecardate, per citarne solo alcune – e in seguito

confezionati con cura in laboratori artigianali specializzati e selezionati a uno a uno.

Per dare vita a questo nuovo progetto – come già fatto per la produzione delle proprie calzature – Velasca ha scelto di costruire una filiera corta, volta a valorizzare solo i passaggi essenziali e le collaborazioni con realtà che hanno fondato il proprio lavoro in una bottega e sono riuscite a esprimersi con vero ingegno e innovazione.

Velasca, che proprio pochi mesi fa è diventata Società Benefit, ma che da sempre intreccia collaborazioni solo con aziende familiari con cui

condivide etica e principi, riesce in questo modo a dare valore anche ai prodotti, alla loro qualità e al lavoro degli artigiani, operando al contempo nel rispetto della comunità e dell’ambiente.

Velasca abbigliamento uomo: la nuova collezione Total Look

