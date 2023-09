Il Salone del Camper 2023 è la fiera che mette in mostra tutte le novità per gli appassionati delle vacanze open air, come il nuovo Carthago, il nuovo Malibu e l’Urban Camper UC 5.0 XR, solo per citarne alcuni.

Salone del Camper 2023: Carthago C-Tourer T/I 145 RB LE

Il nuovo Carthago c-tourer T/I 145 RB LE è compatto, decisamente versatile e offre il massimo comfort entro dimensioni minime. Il nuovo modello ha letti singoli longitudinali grandi e fissi con una lunghezza fino a due metri nella zona notte, un ampio bagno con doccia separata compreso di spogliatoio, una cucina angolare spaziosa, gruppo sedute a L comodo con un sedile singolo aggiuntivo.

Dietro ha un garage per scooter e sotto una vera e propria cantina nel doppio pavimento con enorme vano di carico. Il tutto tenendo minime le dimensioni: a seconda della versione e del veicolo base, la lunghezza del nuovo C-Tourer T/I 145 RB LE è di appena 7 – 7,18 metri. Il nuovo modello risulta così più compatto per una maggiore maneggevolezza e ha un peso ridotto.

Salone del Camper 2023: Malibu I/T 450 RB LE

Il nuovo Malibu I/T 450 RB LE, disponibile a scelta su Fiat Ducato e su Mercedes Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO, ha un carattere da ammiraglia nonostante la costruzione compatta, circa 7 metri di lunghezza, per una maggiore maneggevolezza e un peso ridotto.

Doppio pavimento completo con vani di stivaggio extra grandi, superficie del tetto antigrandine in VTR, tutto isolato. Ampi e fissi i letti singoli fino a due metri di lunghezza nella zona notte, bagno con doccia separata compreso di vano spogliatoio, comoda cucina angolare e, infine, il gruppo sedute a L con sedile singolo aggiuntivo. Il Malibu I/T 450 RB LE è disponibile anche per la guida con la patente B entro la categoria delle 3,5 tonnellate di massa totale.

Salone del Camper 2023: Mobilvetta

Design inconfondibile per l’icona del Made in Italy Mobilvetta per la stagione 2024 riconferma il poker di gamma – l’iconico motorhome K-Yacht Tekno Line, il semintegrale premium Krosser, la gamma Kea disponibile in versione semintegrale e motorhome e la gamma van Admiral – con nuove soluzioni estetiche di alto livello, layout moderni, eleganti, sempre più confortevoli e ancora più ricche dotazioni.

Tra le novità 2024 una serie di nuove funzionalità e dotazioni per migliorare la vita a bordo: Truma INET XSystem per il controllo centralizzato dei dispositivi e delle utenze del camper attraverso un pannello centrale con display touch molto intuitivo, fruibile anche quando il camper è in movimento. Sistema gestione doppia batteria, necessario quando cresce la necessità di energia disponibile e serve un deviatore automatico per la gestione separata di due batterie servizi anche di diversa tecnologia e capacità.

Esclusiva 2024, che rende unici i modelli Mobilvetta è l’adozione del frigorifero a compressione da 174 litri per le gamme K-Yacht Tekno Line e Krosser (158 litri optional per Kea) dal consumo energetico intelligente. Aumenta inoltre il comfort nei layout con letti centrali (modelli 90) grazie ad un più ampio passaggio intorno al letto e più spazio quando la porta scorrevole in legno ad anta singola è chiusa, incluso un nuovo materasso extra comfort sagomato per un miglior benessere.

Salone del Camper 2023: Urban Camper UC 5.0 XR di Etrusco

Il nuovo modello Urban Camper, adatto alle esigenze di chi vive in città, così come alle famiglie è concepito per essere parte integrante degli spostamenti quotidiani. A partire dalla stagione 2024, infatti, Etrusco aggiungerà un nuovo veicolo al proprio catalogo l’Urban Camper UC 5.0 XR su base Renault Trafic.

Il camper van, compatto nelle dimensioni (lungo solo 5,08 m) si dimostra pratico e confortevole: un compagno flessibile nella vita urbana così come negli spostamenti grazie a un massimo di quattro posti letto a bordo. Il meccanismo interno a binari, inoltre, rende l’Urban Camper capace di trasformare gli spazi in un attimo. Per il modello CB 600 DF 4×4, Etrusco presenta una novità nella zona notte, un’estensione pieghevole nella parte posteriore del veicolo che permette al letto trasversale di estendersi fino a 37 cm offrendo comfort extra ai viaggiatori più alti. La nuova estensione sarà disponibile di serie dalla stagione 2024.

Salone del Camper 2023: Atlantis

Atlantis presenta in Italia due nuovi modelli monoscocca in vetroresina, Compact 595 e Special 645 con dimensioni ancora più maneggevoli e disposizioni interne accattivanti. Atlantis Compact 595 si distingue per la dinette a giro posteriore che regala un living più conviviale, con il letto basculante. All’esterno si nota il lungo gavone posteriore. Atlantis Special 645 presenta la dinette face to face e servizi posteriori. Ampio spazio anche nel garage. Entrambi i modelli offrono box doccia separato e l’opzionale nuovo riscaldamento elettrico del pavimento.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.