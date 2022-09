È appena stata presentata la Maserati Gran Turismo Folgore, che già circolano in rete i rendering di come potrebbe essere la Maserati GranCabrio Folgore, che se mai dovesse essere prodotta sarebbe la prima vettura ad alte prestazioni cabrio completamente elettrica.

Un ritorno importante, per Maserati, che ha pensionato l’ultima GranCabrio nel 2019.

Maserati GranCabrio Folgore, ecco come potrebbe essere

La Maserati GranCabrio Folgore non è in assoluto la prima cabrio elettrica vista negli ultimi tempi, in quanto è stata presentata la concept car Polestar O2 con tanto di drone integrato.

Tuttavia, la O2 al momento resta una concept car, mentre la GranCabrio sarebbe un’auto di serie. Lato prestazioni, pur essendo più pesante della Gran Turismo Folgore da cui deriverebbe, non dovrebbe presentare troppe differenze. Potrebbe quindi mantenere lo scatto 0-100 in 2,7 secondi, forse qualche decimo in più, e avrebbe un’autonomia leggermente inferiore alla GT. Della potenza poco si sa, ma si ipotizza sempre il sistema composto da 3 motori elettrici e ben 1.200 CV.

Anche la Maserati GranCabrio Folgore avrebbe un sistema di tensione a 800 Volt e una batteria da oltre 100 kWh, con possibilità di recuperare 100 km in meno di 5 minuti e di ricaricarsi all’80% in circa 20.

—–

