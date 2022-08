Maserati GranTurismo Folgore EV: il video dei test al Nürburgring.

E’ di oggi il videospia con protagonista la Maserati GranTurismo Folgore EV 2023 al Nürburgring. A quanto pare sarebbero state due le settimane di test che hanno visto la nuova Maserati GranTurismo Folgore sulla pista del Nürburgring. Gli ingegneri di Modena hanno infatti portato due Maserati GranTurismo completamente elettriche sul famoso circuito tedesco ad alte prestazioni.

Ovviamente non c’è solo velocità pura, quanto piuttosto l’handling della super sportiva italiana in condizioni quasi “da gara”. Ma siccome tutti vogliono i numeri, eccovi accontentati. Come riporta il canale youtube di CarSpyMedia, il prototipo della Maserati GranTurismo Folgore EV avrebbe ottenuto un tempo sul giro, cronometrato a mano, in 7:59 minuti. Non è affatto male per un prototipo, perchè si tratta di soli 17 secondi in meno del record registrato dalla Porsche Taycan di 7:42 minuti.

C’è tanta aspettativa intorno alla Maserati GranTurismo Folgore EV, anche perchè con il lancio della Project24 e l’annuncio del ritorno alle corse di Maserati, gli appassionati non vedono l’ora di vedere il nuovo modello su strada.

