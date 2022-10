La Maserati Grecale Barbie Trofeo con 530 cv è un “giocattolo” da 330.000 dollari

La Maserati Grecale Barbie Trofeo non è un giocattolo tant’è che potremmo vederla su strada. C’è da dire che Barbie di solito va in giro con una decappottabile magari insieme a Ken, ma se mai guidasse un SUV probabilmente avrebbe l’aspetto rosa di questa Maserati Grecale in edizione limitata.

La versione in edizione limitata del nuovo SUV compatto Maserati Grecale 2023 sarà realizzata in soli due esemplari destinati alla vendita in tutto il mondo, e uno di questi due è sarà sul catalogo Neiman Marcus per l’annuale lista di regali fantasy per le vacanze.

Maserati Grecale Barbie, ovviamente rosa

Naturalmente, la vettura è vestita di rosa, qui presentata con accenti giallo acido. La vettura è inoltre dotata di una vernice iridescente che, secondo Maserati, può creare un effetto arcobaleno a seconda della luce ambientale. All’interno, l’abitacolo è caratterizzato da rivestimenti in pelle nera in combinazione con accenti rosa, oltre che da poggiatesta con logo “B”. La personalizzazione è stata affidata al reparto Fuoriserie di Maserati.

La Barbie Maserati Grecale è basata sulla versione Trofeo della gamma Grecale. Volendo fare una battuta, Barbie non è sicuramente emula di Greta Thunberg, che probabilmente avrebbe preferito una Grecale Folgore elettrica. Detto questo, finché è possibile ben venga il V-6 biturbo da 3,0 litri della Trofeo che eroga 530 CV.

330.000 dollari ma c’è anche beneficenza

Il prezzo è di 330.000 dollari, il 10% dei quali sarà devoluto al Barbie Dream Gap Project, un’iniziativa che offre alle ragazze risorse e sostegno per aiutarle a credere in se stesse anziché pensare di essere meno capaci dei ragazzi.

I dettagli sulla seconda Maserati Grecale Barbie Trofeo saranno annunciati nel 2023.

Se siete interessati a possedere l’unica Maserati Greciale Barbie, Neiman Marcus vi invita a chiamare il numero 1-877-696-2737 oppure potete visitare il sito NeimanMarcus.com/FantasyGifts per maggiori informazioni.

