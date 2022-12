La Mazda MX-5 Safari da fuoristrada con motore Ford V8 è follia pura

Avete mai visto una Mazda MX-5 Safari da fuoristrada? No? Neanche noi, fino a qualche istante fa. E dire che qui a Quotidiano Motori siamo fan della MX-5 o, se preferite, della Miata. Il fatto che non sia presente neanche a Miataland nella collezione più vasta del mondo, vorrà anche dire qualcosa.

Ma dato che la fantasia non ha limiti, ecco cos’hanno combinato negli Stati Uniti. Hanno preso una bella MX-5 NA del 1992 e gli hanno messo sopra un motore Ford V8 302ci che può arrivare a 22 hp, e che invia tutta la potenza alle ruote posteriori tramite un cambio manuale T5 a cinque velocità e un differenziale posteriore Ford 7,5″.

Interessante che si siano usati componenti Ford, vista la partecipazione della casa americana nell’azionariato Mazda dalla fine degli anni ’70, per poi uscirne quasi completamente dal 2010 in avanti.

Davanti c’è un bull bar dalle proporzioni bibliche, perchè non si sa mai cosa si può incontrare in giro. Le sospensioni sono dotate di un kit di rialzo Paco Motorsports accoppiato a ammortizzatori regolabili Tokico per rendere la Mazda MX-5 Safari adatta al fuoristrada. Inoltre, le modifiche includono cerchi in acciaio Bassett da 14″ montati con pneumatici all-terrain, un bull bar anteriore e fari a LED a scomparsa aftermarket.

All’interno non c’è più l’impianto di climatizzazione è stato rimosso, un vero proprio atto di coraggio. I sedili avvolgenti sono rivestiti in tessuto nero, uno stereo CD Pioneer ma soprattutto un bel roll bar Hard Dogg, un pulsante del clacson. La MX-5 NA Safari è rifinita in Classic Red e ha un tetto rigido rimovibile in tinta.

Ovviamente è in vendita, ma attenzione alle magagne. Il soft top è mancante, c’è una crepa nella cornice della targa posteriore e c’è una scheggiatura sul lato sinistro dell’hardtop. Il rapporto Carfax riporta “danni minori” alla parte anteriore dell’auto nel luglio 2006 a causa di un incidente. Insomma, c’è da fare qualche lavoretto.

Il prezzo però è davvero basso, con la Mazda MX-5 Safari che potrebbe essere vostra visto che è all’asta, ed al momento ha una valutazione di 9.100 dollari. Per chi fosse interessato, c’è ancora oggi per piazzare l’offerta su Bring a Trailer.

