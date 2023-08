C’è chi ha trasformato una MX-5 in un’Aston Martin DB7. Ed è sempre meglio della Cygnet

Un anonimo proprietario di una Mazda MX-5 del 1993 è stata trasformata, nell’estetica, in una Aston Martin DB7. Ed è ora in vendita a 5500 $ negli USA.

Succede negli Stati Uniti, e l’effetto finale di per sé non è né entusiasmante né poi così brutto. Ed è comunque qualcosa di più interessante dell‘Aston Martin Cygnet, il bizzarro esperimento che la casa britannica fece unendo le forze con Toyota creando una cugina di lusso alla due posti iQ.

Aston solo nell’estetica

Il proprietario ha reso la Miata un Aston sfruttando il kit di carrozzeria AMX07, tutto in fibra di vetro posata a mano. In realtà, non è chi ha messo in vendita la vettura ad aver attuato la trasformazione, ma il precedente possessore, importatore di uno dei soli quattro kit AMX07 negli States, il quale ha precisato che tutti i pannelli in fibra di vetro sono allineati e tutti rifiniti ad alti livelli.

L’aspetto Aston in realtà è per lo più all’anteriore, oltre che nel grigio tipico della DB7, tinta con cui è diventata famosa anche grazie ai film. C’è tutto: i fari tondi con doppia luce interna, la tipica griglia del marchio inglese, e persino i cerchi. Il form factor, però, rimane naturalmente quello della piccola roadster giapponese.

Anche dietro sono state apportate modifiche, ma la somiglianza con la DB7 è meno evidente, e cambia poco rispetto alla MX-5 originale. Anzi, se proprio vogliamo trovare delle somiglianze, quei fari ricordano molto quelli della Mustang dello stesso periodo.

Miata anche nel motore, il 1.8 da 131 CV molto vivace, che le ha permesso di percorrere oltre 160.000 km prima della sua metamorfosi. Alcune modifiche hardware, invece, riguardano il volano leggero e la frizione, le barre antirollio anteriori e posteriori completamente sostituiti. Nuovi anche i freni e i rotori in ceramica, per garantire sempre prestazioni di frenata ottimali, nonostante l’età.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.