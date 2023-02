VW non ridurrà i prezzi delle auto elettriche come Tesla e Ford

Volkswagen non ha intenzione di seguire l’esempio di Tesla che ha ridotto i prezzi delle auto elettriche. L’amministratore delegato di VW Oliver Blume, ha infatti escluso qualsiasi taglio di prezzo per la serie ID.

All’inizio della settimana Ford ha risposto alla decisione di Tesla di tagliare fino a 13.000 dollari dal prezzo delle sue auto Model 3 e Model Y riducendo il prezzo della Mustang Mach-E tra i 600 e i 5.900 dollari. Ma parlando con i giornalisti del quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine, il capo di VW ha affermato che la struttura dei prezzi dell’azienda rimarrà invariata:

Abbiamo una chiara strategia di prezzo e puntiamo sull’affidabilità, confidiamo nella forza dei nostri prodotti e dei nostri marchi.

Secondo Blume, chiunque cambi costantemente i prezzi su e giù perde credibilità. Il timore è che VW possa finire intrappolata in una spirale di prezzi al ribasso che eroderebbe i suoi profitti se seguisse l’esempio dei suoi rivali.

Blume ha dichiarato di volere che Volkswagen diventi un attore globale di primo piano nel settore delle auto elettriche e del software, ma non a qualsiasi prezzo per l’azienda.

Per me, le nostre ambizioni riguardano il significato e il valore aggiunto, la crescita redditizia

Azienda automobilistica e non tecnologica

Blume ha sostituito l’estate scorsa l’ex CEO di VW Herbert Diess, pur continuando a ricoprire la carica di CEO di Porsche. A differenza di Diess, il capo della VW ama presentarsi internamente come un “anti-visionario”. Predica il pragmatismo, il realismo e l’attuazione coerente dei piani.

Il problema dello sviluppo del software ha ritardato il lancio sul mercato di nuovi modelli. La versione elettrica della Macan, ad esempio, è stata posticipata di due anni al 2024. L’auto è completamente sviluppata e pronta per il mercato, ma il software non è ancora pronto.

Pare che il nuovo software, una sorta di sistema operativo su ruote, dovrebbe essere pronto alla fine del decennio anziché al 2026 come precedentemente previsto. Nel frattempo, la generazione di software precedente continuerà ad essere aggiornata.

Guardando fuori, sia Ford sia Volkswagen sono molto indietro rispetto a Tesla in termini di numero di veicoli elettrici venduti, ma Ford ha in programma di aumentare drasticamente la produzione della sua Mustang Mach-E per colmare il divario, e Volkswagen si sta preparando a lanciare l’ID.7, che secondo i piani dovrebbe essere il rivale della Tesla Model 3. In bocca al lupo.



