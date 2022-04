La nuova Zero SR è potente, connessa e configurabile.

La nuova Zero Motorcycles SR 2022 è una naked stradale dall’anima tech rappresenta un vero e proprio punto di svolta per la casa di Santa Cruz, in quanto inaugura la nascita di una nuova serie di modelli tecnologicamente avanzati, dotati di batteria espandibile e altamente configurabili. Un insieme di features e alte prestazione che renderanno la SR una delle moto più innovative del mercato.

Zero Motorcycles SR 2022: caratteristiche

Zero Motorcycles SR 2022 si caratterizza innanzitutto per l’evoluto sistema operativo Cypher III+ (di serie sui nuovi modelli SR, SR/F, SR/S 2022), capace di offrire ai proprietari Zero l’opportunità di personalizzare le prestazioni della moto come mai prima d’ora.

Accedendo al Cypher Store tramite il sito o attraverso l’app mobile di Zero sarà possibile avere a disposizione alcune interessanti modalità aggiuntive, tra cui inedite possibilità di gestione della batteria. Un enorme passo avanti per l’industria motociclistica in termini di connettività e un grande vantaggio per il motociclista che potrà rendere la propria moto unica adattandola al massimo alle proprie esigenze di guida.

Zero Motorcycles SR 2022: batteria

La SR 2022 viene proposta con una batteria ZF da 14,4+ kWh dove il segno + vuole indicare una sua caratteristica davvero speciale, ovvero la possibilità di incrementare la propria capacità sino a raggiungere i 17,3 kWh. La possibilità di potenziare la batteria rappresenta una vera rivoluzione nel settore dell’e-mobility su due ruote, perché consentirà di percorrere molti chilometri in più in sella a una moto elettrica. A partire dalla primavera 2022 la nuova batteria potenziata al massimo potrà essere combinata con il power tank, raggiungendo una capacità di poco meno di 21 kWh e offrendo un’autonomia di ben 365 km su ciclo urbano e di 182 km in autostrada.

Ma le sorprese non finiscono qui. Accedendo al Cypher Store, oltre alla possibilità di aumentare l’autonomia della Zero SR sarà possibile ottenere via software altre interessanti funzionalità aggiuntive, come la ricarica più rapida, l’incremento della velocità e delle prestazioni, la modalità parcheggio e la possibilità di avere la navigazione sul cruscotto.

Una proposta di funzioni extra, destinata ad ampliarsi con il tempo grazie al grande lavoro del reparto Ricerca e Sviluppo di Zero Motorcycles, che consentirà a ciascun proprietario Zero di rendere la propria SR unica adattandola al massimo alle proprie necessità.

Oltre alle funzionalità extra “on demand”, la nuova SR offre anche un set di modalità di guida di serie tra cui scegliere, consentendo al motociclista già un buon grado di personalizzazione delle prestazioni della propria moto. Interagendo con l’intuitiva interfaccia di nuova generazione dell’app o del cruscotto sarà possibile selezionare la modalità precaricata più adatta alle proprie condizioni di guida: Rain, Eco, Standard, Sport oppure, attraverso la funzionalità Custom, combinarle insieme in una serie infinita di possibilità fino a trovare la propria modalità di guida perfetta.

Zero Motorcycles SR 2022: motore e autonomia

La nuova tecnologia della batteria e l’accesso agli aggiornamenti del Cypher Store rappresentano la punta di diamante della lunga lista di miglioramenti che hanno interessato la SR 2022.

Costruita sullo stesso telaio della SR/F, condivide con la sorella maggiore molto dal punto di vista estetico e delle prestazione pur essendo proposta ad un prezzo più accessibile. La SR 2022 monta un motore ZF 75-10 messo a punto per erogare una coppia di 166 Nm e una potenza di 55 kW, raggiungendo una velocità massima di 167 km/h.

Abilitando lo Speed & Performance Boost attraverso il Cypher Store si sprigioneranno tutte le potenzialità del motore (i numeri saliranno a 190 Nm di coppia, 110 CV di potenza e 200 km/h di velocità massima senza alcuno sforzo), mentre la SR verrà nel contempo aggiornata con l’Advanced Bosch Motorcycle Stability Control, che aggiungerà la funzionalità “cornering” all’ABS di serie, al controllo della trazione e al controllo elettronico del freno motore.

Nuova, per la SR, è anche la possibilità di caricare dalla rete di ricarica pubblica EV tramite il connettore Mennekes (Tipo II) presente a bordo. Zero Motorcycles offre anche la possibilità di acquistare degli adattatori Wall Outlet (di Tipo II a presa di corrente) per ricaricare a casa, in ufficio o in qualsiasi altro luogo dotato di una presa di corrente standard.

La SR 2022 è disponibile nella colorazione Graphite e viene proposta al prezzo di € 19.880.

