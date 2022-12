Le foto spia della nuova Tesla Model 3 apparse in rete

Sono apparse in rete le foto spia della nuova Tesla Model 3, restyling dell’auto più venduta del marchio e tra le elettriche più vendute al mondo che arriva dopo circa 5 anni dalla sua commercializzazione.

Le novità estetiche, da quello che sembra, non dovrebbero essere tante, ma gli aggiornamenti dovrebbero riguardare software, motori e batterie.

Cosa sappiamo della nuova Tesla Model 3

Ancora la più economica della gamma, la nuova Tesla Model 3 punta ad essere ancora più conveniente grazie a delle ottimizzazioni al motore elettrico. Le modifiche estetiche, come detto, saranno poche, secondo una filosofia tipica di Tesla che non ha portato particolari aggiornamenti estetici nemmeno alle sue veterane Model S e X, le quali sono sul mercato da molto più tempo.

Le foto camuffate lasciano però pensare a qualche novità, che potrebbe riguardare un cambiamento nella trama LED dei fari anteriori, e forse un design diverso del logo, che potrebbe essere brunito o a caratteri distanziati come sulle ultime Tesla. Inoltre, sotto la copertura del faro c’è un punto nero che potrebbe essere una videocamera, utile al miglioramento di funzionalità discusse come l’autopilot ma anche all’implementazione di nuove tecnologie.

Forse, come già avvenuto su Model S e Y, i cambiamenti più importanti riguarderanno gli interni, che potrebbero anche dotarsi del nuovo volante simile a un joystick visto sulle due ammiraglie e, ovviamente, lato prestazioni che potrebbero portare a una nuova batteria e a maggiore potenza e autonomia.

Queste sono solo ipotesi: non ci resta che attendere le conferme e le novità che arriveranno nel corso del 2023.

