Microlino Lite si guida a 14 anni, per ora solo in Svizzera

Microlino Lite, svelata al Salone di Ginevra 2024, rappresenta l’ultima novità di Microlino, che segue le orme della sua celebre antenata, la BMW Isetta, offrendo un’opzione più accessibile per gli appassionati delle microcar elettriche. Questo nuovo modello si distingue per il suo design retrò arricchito da dettagli estetici in arancione brillante, simbolo di energia e gioventù, e si classifica come “quadriciclo leggero L6e”.

Con una velocità massima limitata a 45 km/h ed un’autonomia simile al modello standard, la Microlino Lite è pensata per un uso urbano, rivolgendosi a guidatori a partire dai 14 anni. È disponibile in due varianti di colore, Blu Venezia e Antracite Berlino, e offre la scelta tra due batterie 5,5 kWh o 11 kWh, con autonomia di 100 o 180 km, mantenendo al contempo l’iconico aspetto che ha contribuito al successo della versione originale.

Inizialmente disponibile solo in Svizzera, per Microlino Lite viene proposto un interessante piano di leasing a partire dall’inizio dell’estate 2024, con un listino base di 149 franchi al mese (156 euro circa al cambio attuale) per 5.000 chilometri all’anno e una durata contrattuale di 48 mesi, includendo un deposito del 25% del prezzo totale.

I prezzi per il mercato italiano della Lite saranno comunicati nelle prossime settimane, ma sappiamo che la versione standard della Microlino parta da 21.090 euro, con la top di gamma Competizione che raggiunge i 22.090 euro.

Copyright Image: Sinergon LTD