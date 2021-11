La nuova versione Homura arricchisce la gamma e le dotazioni dell’auto.

Mazda CX-30 2022 si rinnova con l’aggiornamento del sistema di infotainment con nuove funzionalità di connessione vettura, un nuovo colore esterno Platinum Quartz e l’offerta di una edizione speciale Homura.

La novità maggiore prevista per la Mazda CX-30 2022 è lo sviluppo di una serie di funzionalità remote (“in car wi-fi/Connected Services”) usufruibili mediante la MyMazda App, l’applicazione proprietaria di Mazda, rinnovata recentemente nella veste grafica e che consente un’esperienza d’uso ancora più intuitiva e connessa.

D’ora in poi, i possessori della CX-30 potranno ricevere tramite la App informazioni sullo stato della vettura (per esempio il livello dei liquidi o la pressione degli pneumatici) oppure controllare la chiusura delle portiere o la posizione della vettura, scegliere e inviare direttamente al navigatore della CX-30 la destinazione e il percorso prescelto sul proprio smartphone. Mentre una maggiore tranquillità e sicurezza vengono offerte grazie all’avviso di protezione da remoto e attraverso il soccorso stradale e la chiamata d’emergenza eCall.

Mazda CX-30 2022: caratteristiche e prezzi

In termini di stile, alla gamma colori è stata aggiunta la nuova tinta Platinum Quartz mentre il line-up della CX-30 2022 si arricchisce della versione speciale Homura, disponibile per tutti i modelli 2022 di Mazda, dedicata a chi vuole abbinare la ricercatezza stilistica a una immagine sportiva. La CX-30 Homura, infatti, si contraddistingue per la presenza di finiture esterne in nero lucido per gli specchietti retrovisori, particolari della calandra anteriore e i cerchi in lega da 18”, che richiamano il nero del tessuto della selleria interna impreziosito dalle cuciture rosse a contrasto, e il portellone posteriore elettrico di serie.

La Mazda CX-30 2022 è ordinabile da oggi a un prezzo di listino chiavi in mano che va dai 25.700 euro della versione 2.0 l 122 CV e-Skyactiv-G Evolve fino ai 37.500 euro della CX-30 2.0 l 186 CV e-Skyactiv-X AWD Exclusive.

Per la versione Homura il listino invece parte da 27.450 euro per la versione con motore 2.0 l 122 CV e-Skyactiv-G fino ai 30.650 euro con motore e-Skyactiv-X 2.0 l 186 CV. L’arrivo in concessionaria della vettura è previsto per l’inizio del nuovo anno.

