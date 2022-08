Con una Mazda6 appena rubata si lancia sulle scale della stazione per fuggire come Lupin

Un uomo di 36 anni ha rubato una Mazda 6 e per fuggire ha deciso di lanciarsi con l’auto sulle scale di una stazione degli autobus e dei treni, come faceva Lupin. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente avvenuto in Spagna, compreso il ladro. I primi soccorritori hanno dovuto occuparsi prima del ladro, e poi e sollevare la Mazda sulle scale, come riporta anche da Periodismo del Motor.

Le autorità spagnole hanno fornito un breve resoconto del furto e dell’eventuale recupero della Mazda da parte dei Vigili del Fuoco di Madrid. Secondo quanto riportato, il ladro ha guidato la Mazda6 attraverso una strada di accesso destinata agli autobus urbani nella Plaza Elíptica.

Il ladro d’auto ha sfondato con la Mazda le doppie porte della stazione ed è volato giù per le scale, dove l’auto ovviamente è rimasta incastrata tra i corrimano. Sarebbe quindi fuggito per poi essere acciuffato ed arrestato.

Fortunatamente non c’erano pendolari nella stazione di Plaza Elíptica quando la Mazda 6 rubata è andata giù per le scale, e nessun passante è rimasto ferito. Secondo le cronache locali, i dettagli dell’incidente sono ancora chiarissimi, con la polizia che sta attualmente effettuando le indagini di rito.

