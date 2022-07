Un tik toker ha messo il volante della Wii su una MX-5

Tyler Atkin, un utente di Tik Tok (@ttptng il suo nickname), sta diventando popolare perché ha scambiato alcune parti della sua Miata con degli accessori del Nintendo Wii.

Per il creator questo è un vero e proprio progetto, tanto che ha ribattezzato la vettura “Wiiata”.

La Mazda “Wiiata”

Tyler è partito dal volante, rimuovendo quello ufficiale della Miata per mettere al suo posto l’accessorio diventato famoso nel tempo insieme a Mario Kart Wii, bianco e con l’alloggiamento del telecomando al centro.

Atkin, poi, è passato al pomello del cambio, al posto del quale ha invece messo il “Nunchuck” del Wii, ovvero il secondo telecomando usato per esempio per la boxe, o in generale per simulare due braccia.

I video sono diventati talmente virali e hanno avuto un successo così grande, che il tik toker è stato sommerso dalle richieste e dalle idee dei suoi follower relative a cosa modificare ancora. Ecco quindi che ha sostituito i tappetini con Wii Fit (la bilancia), ha scambiato il braccio del freno di stazionamento elettronico con la mazza da baseball del Wii e ha poi tolto la radio mettendoci direttamente la console. Non manca, infine, il cinturino da polso Wiimote aggiunto al suo portachiavi.

Per quanto creativo, il risultato è abbastanza disarmante. Lo stesso Tyler ammette che il volante è tremendo da usare, ma ne si apprezza lo sforzo. Va da sé, comunque, che queste azioni non devono essere ripetute a casa: il volante da videogame non è resistente come il metallo, e si rompe facilmente.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!