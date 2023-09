Tentano di rubargli l’auto dal benzinaio, reagisce spruzzando benzina sui ladri

Nel video registrato da una telecamera di sicurezza di una stazione di servizio, si può osservare un uomo impegnato a fare rifornimento al proprio veicolo.

Tutto sembra trascorrere in maniera ordinaria, fino al momento in cui un furgone si affianca improvvisamente alla sua auto. Dalla vettura scendono tre individui dall’aspetto minaccioso, i quali si avvicinano all’uomo con l’evidente intenzione di rubargli l’auto.



In una mossa sorprendentemente rapida, l’uomo capisce la gravità della situazione e decide di non perdersi d’animo. Senza farsi prendere dal panico, dirige il getto della benzina direttamente in faccia ai tre malviventi. Resi momentaneamente impotenti e visibilmente sorpresi, i tre si rendono conto che il loro tentativo di rapina è fallito miseramente.



Prontamente, i tre malintenzionati ritornano sul furgone da cui erano scesi e si allontanano a gran velocità, lasciando l’uomo e la sua auto indenni. Il video si conclude con l’uomo che smette di premere la maniglia della pompa, abbassandola come nella posa di un cowboy dei film western.

Sicuramente da parte nostra il plauso per la reazione, ma dobbiamo ricordare il rischio corso da parte di tutti. La benzina è ovviamente molto infiammabile e sarebbe bastato poco per trasformare la rapina in una vera e propria tragedia per tutti.

