Hamilton Khaki Navy Scuba 2024: tre novità a tutto colore

Hamilton presenta le ultime novità della collezione Khaki Navy Scuba 2024 con tre nuove colorazioni ispirate al mare e alla spiaggia: arancione, giallo brillante e rosso.

Con un design ispirato ai subacquei e la robusta affidabilità tipica degli orologi Hamilton, gli ultimi aggiornamenti del Khaki Navy Scuba portano un tocco di colore, personalità e vivacità alla collezione. Perfetto in acqua e a profondità fino a 100 metri, il Khaki Navy Scuba è un compagno impeccabile ed elegante anche sulla terraferma.

Con la sua lunetta unidirezionale in alluminio, il quadrante ultraleggibile e il comodo ma funzionale cinturino in gomma, questo orologio porta l’avventura in ogni luogo. La lunetta unidirezionale assicura che i subacquei possano monitorare il tempo in modo sicuro, evitando che la misurazione si azzeri accidentalmente. Il quadrante, progettato per essere facilmente leggibile in condizioni di scarsa illuminazione, rende il Khaki Navy Scuba ideale sia per le immersioni profonde che per l’uso quotidiano.

Il Khaki Navy Scuba è alimentato dal movimento automatico H-10 con spirale in Nivachron, una lega all’avanguardia che garantisce precisione anche quando è esposta a campi magnetici e sbalzi di temperatura. Le ultime novità presentano tre colori accattivanti ispirati a una giornata in spiaggia. L’arancione è un cenno ai coralli brillanti che si trovano nelle profondità marine, e ci rimandano alle immagini di barriere coralline vibranti e ricche di vita.

Il giallo brillante riflette il colore dei pesci vivaci che popolano i mari tropicali. Questa tonalità luminosa è perfetta per chi desidera aggiungere un po’ di allegria e vivacità al proprio look quotidiano. Il giallo, con la sua luminosità, cattura l’attenzione e trasmette un senso di energia positiva, rendendo ogni momento più vivace.

Vero e proprio pezzo forte, la versione rosso-rosa si ispira alle tavole da surf che trasformano una giornata in spiaggia in una vera e propria avventura. Questo colore unico e dinamico aggiunge una dimensione di avventura e passione alla collezione, ideale per chi vive la vita con entusiasmo e spirito libero.

