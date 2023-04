La nuova McLaren 750S è più leggera e più potente, equipaggiata con propulsore V8 e trazione posteriore, disponibile in versione coupé e convertible, è senza dubbio la supercar per i puristi. Progettata e ingegnerizzata dopo una meticolosa analisi della celebrata McLaren 720S, la nuova 750S combina i progressi in termini di risparmio di peso, prestazioni del gruppo propulsore, aerodinamica ed eccellenza dinamica per portare l’esperienza di guida a nuovi livelli di riferimento.

McLaren 750S: motore

Gli straordinari livelli di piacere di guida ed agilità, che la 750S offre sono immediatamente percepiti dal guidatore, anche a velocità moderate, e il suo peso ridotto è un fattore chiave per le sue prestazioni dinamiche. Con soli 1.389 kg, pesa 30 kg in meno rispetto a una 720S, un chiaro esempio della dedizione di McLaren all’ingegneria leggera.

Questa filosofia di innovazione basata sulle prestazioni è evidenziata da caratteristiche come i sedili da corsa rivestiti in fibra di carbonio che sono complessivamente più leggeri di 17,5 kg rispetto ai sedili base di una 720S. I nuovi cerchi forgiati ultraleggeri a 10 razze sono i più leggeri che equipaggiano una McLaren di serie.

Il nuovo display della strumentazione del conducente è più leggero di 1,8 kg. Anche il vetro del parabrezza contribuisce alla riduzione del peso, con un risparmio di 1,6 kg.

Il propulsore V8 biturbo da 4,0 litri con una potenza di 750 CV e una coppia di 800 Nm offre prestazioni eccezionali con la 750S capace di un passaggio da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e uno 0-200 km/h in 7,2 secondi (7,3 secondi per la Spider). L’accelerazione in marcia è amplificata dall’ottimizzazione degli ingranaggi della trasmissione e da una strategia di controllo del kickdown rivista.

McLaren 750S: gli interni

Gli interni della 750S fondono tecnologia innovativa con materiali pregiati, ma soprattutto sono ancora più incentrati sul guidatore nel loro design. Al centro dell’esperienza di guida vi sono i nuovi display, sia per le informazioni che per gli strumenti, con il quadro strumenti montato sul piantone dello sterzo che si muove all’unisono.

Questo display incentrato sul guidatore è montato in una chiesuola che ha i comandi per selezionare le modalità Powertrain e Handling su

entrambi i lati, il che significa che il guidatore può spostarsi senza sforzo tra le impostazioni Comfort, Sport e Track Active Dynamic mantenendo le mani sul volante e la totale concentrazione sulla strada.

Il McLaren Control Launcher è un’altra innovativa tecnologia McLaren che debutta sulla 750S e aggiunge un’ulteriore dimensione dell’interfaccia del guidatore con l’auto. Attivato utilizzando un pulsante con il conosciuto McLaren Speedmark, il MCL consente al guidatore di personalizzare la propria esperienza di guida McLaren memorizzando una preferenza dinamica su misura – la loro combinazione preferita di impostazioni aerodinamiche, di guida, di propulsione e di trasmissione – che può essere immediatamente richiamata con una semplice pressione del pulsante MCL.

Al volante si troveranno anche nuove funzionalità, quali Apple CarPlay e il nuovo Central Information Screen, che presenta una grafica più ricca e dettagliata per migliorare ulteriormente l’esperienza di guida. Anche il sistema di telecamere Rear View e Surround View è stato aggiornato, per una maggiore definizione e chiarezza e un nuovo sistema di sollevamento del veicolo solleva la parte anteriore della 750S in soli quattro secondi rispetto ai 10 secondi necessari in una 720S.

Come optional sono disponibili anche i nuovi sedili da corsa superleggeri in fibra di carbonio, così come i pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R sviluppati per la pista e i bulloni delle ruote in titanio leggero.

Visivamente, la 750S evolve il design del suo predecessore con una nuova sezione inferiore dell’anteriore caratterizzata da uno splitter più importante, prese d’aria più strette che racchiudono i fari, nuove prese d’aria sottoporta e prese d’aria sul passaruota posteriore. Le revisioni aerodinamiche al posteriore incorporano un ponte ridisegnato e allungato che convoglia l’aria verso una caratteristica ala posteriore attiva in fibra di carbonio rialzato e allungato, posizionato sopra lo scarico centrale.

Le cornici dei fari sono ora disponibili in tinta con la carrozzeria o in fibra di carbonio. Anche il nuovo paraurti posteriore e le prese d’aria del paraurti anteriore sono disponibili nel materiale leggero tipico di McLaren.

La nuova illuminazione dell’abitacolo, nitida e personalizzabile mette in risalto i dettagli del design nella guida notturna e sulla coupé, il propulsore V8 può essere visibile dall’interno dell’abitacolo grazie a un pannello a doppio vetro incastonato nel ripiano posteriore del bagagliaio, che espone la parte superiore del gruppo propulsore dietro la spalla del guidatore.

Gli interni sono completamente rivestiti in pelle o una combinazione di Alcantara e pelle Nappa sono disponibili con i nuovi temi interni TechLux e Performance. Il partner audio di McLaren, Bowers & Wilkins, ha sviluppato un nuovo sistema per la 750S, con un amplificatore più potente e gli altoparlanti a cono, Continuum tipici del produttore di sistemi hi-fi.

