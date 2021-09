Huawei propone la soluzione di guida autonoma ‘full-stack’

Anche Huawei investe pesantemente nell'auto intelligente, offrendo soluzioni proprie agli OEM.

Huawei ha presentato la propria soluzione per l’auto intelligente, con l’obiettivo di supportare gli OEM europei nella costruzione di veicoli intelligenti a prova di futuro, in tutti gli scenari e con qualunque condizione meteorologica.

La soluzione di guida autonoma ‘full-stack’ di Huawei (ADS, Autonomous Driving Solution) aggiunge infatti alle automobili private la funzionalità di guida autonoma consentendo a chi guida nelle città di abilitare facilmente tale modalità di navigazione in qualsiasi scenario e in qualsiasi condizione atmosferica e di traffico. La soluzione di intelligenza artificiale garantisce un’ottima esperienza di guida in particolare agli utenti pendolari e consente la navigazione autonoma da un parcheggio all’altro, per esempio dal proprio garage al parcheggio dell’ufficio.

La soluzione Huawei ADS si basa sugli algoritmi ‘full-stack’, data lake di alta qualità, un potente centro di calcolo e sensori all’avanguardia con l’obiettivo di raggiungere una guida completamente autonoma attraverso investimenti di lungo termine che favoriscano lo sviluppo di veicoli intelligenti e connessi.

L’Augmented Reality Head-Up-Display (AR-HUD) assicura un eccellente campo visivo garantendo una totale sicurezza alla guida. Il sistema AR-HUD di Huawei offre un angolo di visuale che può raggiungere i 13°x5°, coprendo così più corsie contemporaneamente. Pertanto, durante la guida, AR-HUD trasforma un normale parabrezza in uno schermo HD da 70 pollici per visualizzare tutte le informazioni di guida necessarie.

Questo sistema permette anche di migliorare l’attenzione e la sicurezza dei conducenti. Quando si guida in condizioni meteorologiche avverse, l’AR-HUD dell’azienda cinese utilizza sensori e realtà aumentata per visualizzare informazioni e importanti avvisi su pedoni, veicoli e ostacoli che potrebbero essere altrimenti difficili da notare a occhio nudo.

AR-HUD nella versione 10L può essere adattato a una varietà di modelli, assicurando una guida sicura con un campo visivo eccellente. I veicoli connessi e intelligenti sono infatti diventati un motore che guida il mondo in una direzione sempre più smart. Si tratta di uno spazio abitativo mobile e intelligente che integra una vasta gamma di tecnologie digitali.

