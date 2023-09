La nuova Mercedes-AMG GLC Coupé ha proporzioni imponenti e superfici che ne sottolineano il suo aspetto inconfondibile, completato da interni di alta qualità. È possibile scegliere tra due potenti varianti di modello: la GLC 63 S E Performance Coupé è il primo suv coupé ibrido ad alte prestazioni del marchio con una potenza di sistema di 500 kW (680 CV) all’inizio.

C’è anche il modello d’ingresso, GLC 43 4MATIC Coupé con 310 kW (421 CV) di potenza e un boost a breve termine di 10 kW (14 CV) tramite il generatore di avviamento a cinghia. L’ampia dotazione di serie con asse posteriore sterzante di serie, trazione integrale, cambio AMG Speedshift MCT 9G con frizione di avviamento in bagno d’olio e sospensioni AMG Ride Control con smorzamento adattivo supporta l’esperienza di guida dinamica.

Mercedes-AMG GLC Coupé: interni e design

La silhouette sportiva con una transizione fluida verso il posteriore è la caratteristica principale della nuova Mercedes-AMG GLC Coupé. I fari si collegano alla parte superiore del radiatore specifico AMG, sottolineando così la larghezza del veicolo. La grembiulatura anteriore AMG in design jet wing con grandi prese d’aria, alette verticali e flics aggiuntivi, pone accenti suggestivi e indipendenti. I precisi bordi laterali sottolineano le proporzioni sportive e i possenti passaruota.

I passaruota in tinta con la carrozzeria e le minigonne laterali AMG sono armoniosamente integrati nell’elegante forma di base. L’aspetto sicuro è sottolineato anche dalla carreggiata larga e dai cerchi a filo nei formati da 19, 20 o 21 pollici. Molti dei cerchi offerti ex works presentano un’estetica lucida con superfici bicolore. L’equipaggiamento opzionale comprende pedane d’ingresso ottimizzate e numerosi altri pacchetti.

I fanali posteriori in due parti ampliano visivamente la vista posteriore con un elemento di collegamento nero e rosso scuro. La grembiulatura posteriore specifica AMG in look diffusore (GLC 43) o con un pannello diffusore aggiuntivo (GLC 63 S) e i due doppi terminali di scarico (rotondi sul GLC 43, trapezoidali sul GLC 63 S) rafforzano l’impressione di potenza.

Nell’abitacolo, i sedili AMG in pelle Artico / microfibra Microcut AMG con grafiche e rivestimenti unici danno un tocco di sportività. Come optional sono disponibili rivestimenti in pelle e pelle Nappa con stemma AMG in rilievo nei poggiatesta anteriori. Come optional sono disponibili anche i sedili Performance AMG.

È presente anche il volante AMG Performance di serie in pelle Nappa (GLC 43) o in pelle Nappa/Microcut microfibra (GLC 63 S). È appiattito nella parte inferiore, traforato nella zona delle impugnature e dotato di palette del cambio in alluminio color argento. I due pulsanti rotondi del volante AMG consentono di azionare in modo rapido e preciso le varie funzioni della dinamica di guida e i programmi di guida AMG Dynamic Select. L’atmosfera sportiva e lussuosa è completata dai pedali sportivi AMG, dai tappetini AMG e dalle soglie illuminate con scritte AMG.

Il sistema di infotainment MBUX comprende diversi display e funzioni specifiche per AMG. Questi includono i display indipendenti nel quadro strumenti, nel display centrale multimediale in formato verticale nella console centrale e nell’head-up display opzionale. Lo stile “Supersport”, esclusivo di AMG, offre la possibilità di visualizzare vari contenuti attraverso una struttura verticale. Tra questi, un menu di configurazione che mostra le impostazioni attuali del telaio o della trasmissione. Il conducente può anche visualizzare una mappa di navigazione o i dati di consumo in stile supersport.

È integrato anche AMG Track Pace (di serie nella GLC 63 S, opzionale per la GLC 43), il registratore di dati da utilizzare in pista. Il software registra più di 80 dati specifici del veicolo dieci volte al secondo durante la guida in pista, come velocità, accelerazione, angolo di sterzata e azionamento del pedale del freno. La visualizzazione dei tempi sul giro e di settore, così come ulteriori strumenti di formazione e di analisi, sono anche rivelatori.

Mercedes-AMG GLC Coupé: motore

Il cuore dei nuovi modelli Mercedes-AMG GLC Coupé è il motore quattro cilindri AMG da 2,0 litri, che unisce tecnologie innovative e prestazioni elevate a un’efficienza esemplare.

Il motore, noto internamente come M139l (l per installazione longitudinale), è finora l’unico motore di serie al mondo che viene caricato con un turbocompressore elettrico a gas di scarico attraverso il sistema elettrico di bordo aggiuntivo a 48 volt, che comprende anche il generatore di avviamento a cinghia (RSG).

Il sistema è un derivato diretto della tecnologia che il Mercedes-AMG Petronas F1 Team utilizza con successo da molti anni nella classe regina del motorsport. La nuova forma di ricarica garantisce una risposta particolarmente spontanea nell’intera gamma di velocità. Questo porta a un’esperienza di guida ancora più dinamica e allo stesso tempo aumenta l’efficienza.

—–

