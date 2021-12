Spendereste 1 milione di dollari per una Mercedes G63 6×6 Brabus?

Che la Mercedes G63 6×6 Brabus sia un modello particolare lo sappiamo. Non ci eravamo stupiti del modello venduto a più di mezzo milione di dollari, ma qui arriviamo alla cifra folle di 1,1 milioni di dollari su Bring A Trailer. Possibile?

Ebbene si, perchè oggi non troverete una G63 AMG 6×6 disponibile a meno di 1 milione di dollari, qualcosa in più per questa Mercedes modificato da Brabus ed equipaggiato con il pacchetto B63S-700 del tuner tedesco.

Come tale, il 5,5 litri V8 biturbo è stato potenziato in modo da arrivare a 700 CV e 960 Nm di coppia grazie al turbocompressore maggiorato, collettori di scarico più grandi, un intercooler supplementare raffreddato ad acqua e materiale termoriflettente sui tubi di aspirazione dell’aria e del turbocompressore. Accoppiato al motore c’è una trasmissione automatica a sette velocità che divide la potenza per il 30% all’anteriore, il 40% al centro e il 30% al posteriore.

All’esterno una bella tonalità di bianco che contrasta con la fibra di carbonio. Freni Brembo su tutte e sei le ruote ed ammortizzatori Ohlins per il massimo della sicurezza e del comfort grazie anche al sistema audio Harman Kardon.

Questo Mercedes G63 6×6 Brabus ha percorso quasi 13.000 km ed è stato importato negli Stati Uniti con un permesso particolare che gli permette brevissimi spostamenti unicamente per essere messo in esposizione.

