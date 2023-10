La casa di Schiranna svela la nuova e iconica MV Agusta Superveloce 98 Edizione Limitata. Tutto ebbe inizio nel 1943, quando nacque il primo motore MV Agusta: monocilindrico 98 cc con cambio a due velocità lubrificato.

Leggero e compatto, andò subito in produzione ma dopo poche settimane l’occupazione della fabbrica, nel settembre 1943, bloccò tutto. Il progetto dovette attendere l’immediato Dopoguerra, quando la fine delle ostilità permise di ripartire con l’assemblaggio della moto completa, la MV 98, che esordì ammantata di un elegante colore bordeaux.

Difficile ipotizzare le ragioni di una scelta cromatica decisamente insolita: forse le origini aristocratiche di Giovanni Agusta, che il figlio ha voluto omaggiare, o più semplicemente l’ispirazione del momento, il gusto personale. Di sicuro la scelta del bordeaux regala una notevole eleganza a una moto pronta a sfidare le strade disastrate di quegli anni.

Oggi, 80 anni dopo la nascita del primo motore, la sigla “98” torna sulla carenatura di una MV Agusta: è la Superveloce 98 Edizione Limitata, prodotta in soli 300 esemplari numerati e immediatamente riconoscibile grazie alla colorazione “Rosso Verghera”. Tuttavia il colore Rosso Verghera, ispirato alla colorazione originale, è un sofisticato prodotto di altissima qualità, la cui formula è stata sviluppata a livello sperimentale in CRC e poi industrializzata esclusivamente per MV Agusta.

Lo stile della Superveloce 98

La sigla “98 Edizione Limitata” è posta lateralmente sul codino e nella sua parte superiore, affiancata al tricolore italiano, che rimarca il “Made in Italy” proprio di ogni MV Agusta, costruita senza eccezioni nello stabilimento di Schiranna. Il riferimento storico alla cilindrata del 1° motore del 1943 e alla tiratura limitata sono impressi a laser sulla piastra di sterzo. La moto viene inoltre fornita dal certificato di autenticità, consegnato all’acquisto della moto.

La vocazione racing della Superveloce viene valorizzata dal kit dedicato. La confezione bordeaux contiene il copricodino, un telo coprimoto specifico, il certificato di autenticità lo scarico a tre uscite Arrow, per l’uso esclusivo in pista e la centralina elettronica racing dedicata, perfetti per ottenere il massimo dal motore tre cilindri varesino.

Motore da 800 cc

A spingere la Superveloce 98 Edizione Limitata è il tre cilindri in linea compatto e potente di 798 cc in grado di erogare 147 CV di potenza. La leggerezza del motore contribuisce a contenere il peso della moto in soli 173 kg a secco, che scendono ulteriormente a 165 kg con il kit racing. Le performance sono garantite da albero motore controrotante, camme trattate con rivestimento DLC per ridurre gli attriti, valvole in titanio, cuscinetti dell’albero motore e delle bielle sviluppati per ridurre le perdite.

A completare il quadro di assoluta eccellenza tecnica concorre l’intera dotazione di serie: i cerchi a raggi con finitura dorata, l’impianto frenante ottimizzato e alleggerito grazie alla pompa radiale Brembo PR 16/19 e alle pinze M4.30 Stylema anteriore, servito dall’ABS Continental MK100 ricalibrato. Infine il Ride by Wire migliorato grazie alla rotazione negativa della manopola dell’acceleratore. Completano la dotazione il pannello strumentazione da 5,5” TFT a colori, personalizzabile e connesso allo smartphone, pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV Corsa e il sistema di localizzazione satellitare antifurto Mobisat.

MV Agusta Superveloce 98 Edizione Limitata: disponibilità

La Superveloce 98 Edizione Limitata, sarà disponibile in sole 300 unità, la maggior parte delle quali sono già state prenotate dai collezionisti più affezionati del marchio.

