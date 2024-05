MG ZS a 99 euro al mese: conviene davvero?

Analizziamo l’offerta di maggio sulla MG ZS, il Suv compatto a benzina, con finanziamento e rottamazione: caratteristiche del modello, dettagli, a chi conviene e a chi no.

La MG ZS può essere considerata l’auto rivelazione dell’ultimo anno. Il Suv del marchio britannico, parte del gruppo SAIC, è uno dei modelli più venduti negli ultimi mesi: un punto di forza è certamente il prezzo inferiore a 20.000 euro, unito alle dimensioni e agli spazi che lo rendono ideale sia per la città, sia per l’utilizzo extraurbano.

Fino al 31 maggio 2024 la MG ZS Comfort è in promo a 99 euro al mese, con la formula del finanziamento Boost Top e rottamazione. Un’offerta aggressiva da parte della Casa, che propone uno sconto di 2.500 euro, portando il prezzo di listino a 15.040 euro. Ecco le caratteristiche del modello e i dettagli dell’’offerta.

MG ZS: caratteristiche tecniche

MG ZS è un Suv che sta catturando notevole interesse per il suo rapporto tra prezzo e qualità costruttiva. Questo modello è il più compatto all’interno della gamma della Casa automobilistica britannica, ora sotto il controllo della società cinese SAIC. Il design della MG ZS è moderno, con linee agili e proporzioni accattivanti al passo con i tempi.

Inoltre, ZS offre un’abitabilità notevole: l’interno è progettato con cura per massimizzare lo spazio disponibile, garantendo comfort e praticità anche durante viaggi lunghi. Inoltre, il veicolo è dotato di un efficiente motore 1.5 VTI Tech da 106 cavalli e 141 Nm di coppia, con cambio manuale a 5 marce. Completa in quadro un’ampia gamma di tecnologie di serie.

Il prezzo accessibile rende MG ZS una scelta particolarmente interessante per coloro che cercano un Suv ben fatto senza dover spendere una fortuna. Si parte infatti da 17.540 euro, prezzo della MG ZS Comfort al netto delle promozioni.

MG ZS Comfort: i dettagli dell’offerta

MG propone per il mese di maggio un finanziamento a 99 euro al mese, con TAN a 6,96% e TAEG a 9,69%. Durata totale: 3 anni.

Esempio di promo su MG ZS 1.5 Comfort in caso di rottamazione

Prezzo promo: € 15.040

€ 15.040 Anticipo: € 5.750

€ 5.750 Importo totale del credito: € 9.708,80

€ 9.708,80 Importo mensile: 35 rate da € 99

35 rate da € 99 Maxi rata finale: € 8.594,60

€ 8.594,60 Importo totale dovuto dal consumatore: € 12.250,87

€ 12.250,87 TAN 6,96% (tasso fisso) – TAEG 9,69% (tasso fisso).

Conviene davvero? Pro e contro

L’offerta sulla MG ZS conviene se cerchi un Suv compatto versatile, con una rata mensile contenuta e una maxi rata finale tutto sommato non proibitiva per chi vuole acquistare il veicolo dopo tre anni. Il tasso è fisso. Di contro l’anticipo è un po’ alto: se non si ha la possibilità di sborsare subito quasi 6.000 euro, allora meglio optare per un’altra formula. Non da ultimo, l’offerta è vincolata alla rottamazione, altro aspetto che per alcuni può rappresentare un ostacolo e per altri un’opportunità.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Iscriviti al nostro canale Whatsapp e rimani sempre aggiornato!

Copyright Image: Sinergon LTD