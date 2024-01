Quale auto comprare a meno di 18.000 € nel 2024?

Oggi, quando si parla di “auto economiche”, c’è la tendenza a portare l’asticella massima anche a 25.000 €, perché in effetti modelli compatti e di marchi generalisti che 10 anni fa costavano 12.000 €, oggi invece arrivano a quella cifra.

Ma in un paese dove gli stipendi non solo non sono cresciuti, ma in media sono persino diminuiti e rimangono sotto i 30.000 € annui, ci sono delle vetture che abbiano ancora prezzi più abbordabili? Sì, poche ma ci sono: ecco quali sono. Tratteremo solo i prezzi di listino, senza quindi incentivi o promozioni.

Dacia Sandero – 13.250 €

Se è la seconda auto più venduta in Italia è dovuto anche al suo prezzo contenuto, soprattutto nella versione berlina Streetway.

L’ultima Sandero è migliorata molto: ha la stessa piattaforma aggiornata della Clio, e motorizzazioni anche GPL che contribuiscono a mantenere bassi anche i costi di gestione. C’è anche la versione Stepway, la versione crossover leggermente più curata nello stile, che parte però da 15.300 €.

Citroën C3 – 13.850 €

A prezzi molto convenienti si mantiene anche la Citroën C3, che riesce a rimanere di poco sotto i 14.000 € con il PureTech da 83 CV manuale, unica auto di segmento B sotto questa cifra insieme alla Sandero sopra citata.

Nel corso del 2024 verrà sostituita dalla nuova generazione, che debutterà in primo luogo elettrica ma vedrà anche una versione benzina probabilmente con prezzi simili.

Kia Picanto – 14.550 €

Anche la Kia Picanto si mantiene entro i 15.000 € e anche in questo caso con motorizzazioni benzina e GPL, ottima tecnologia e, con l’ultimo restyling, anche un design molto moderno.

L’allestimento d’ingresso costa 14.550 € e ha diverse opzioni di serie, specialmente lato sicurezza, cosa rara per questo tipo di auto.

Fiat Panda – 15.500 €

Altra auto per tutti, anche se con prezzi molto più alti che in passato, è la Panda, anche nel 2023 l’auto più venduta in Italia.

Parte da 15.500 € ed è disponibile in tante versioni e allestimenti, da quelli più cittadini fino a quelli più avventurieri, e con un buon Mild Hybrid che abbassa i consumi.

Mitsubishi Space Star – 16.600 €

Resiste, e speriamo abbia un’erede, la Mitsubishi Space Star, la più piccola del marchio giapponese e anch’essa disponibile anche a GPL.

Parte da 16.600 € e unisce un design sobrio e abbastanza moderno con buona qualità degli interni e dimensioni molto compatte.

Hyundai i10 – 17.100 €

La piccola coreana è tra le poche ultra-compatte rimaste, e ha dalla sua diverse carte da giocare.

A 17.100 € nell’allestimento Connectline, ha già luci di posizione a LED, specchietti retrovisori riscaldabili, cerchi in lega da 15” e touchscreen da 8” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Renault Clio – 17.250 €

Con l’ultimo restyling ha adottato un design davvero molto personale, carico e ricercato, ma rimane sotto i 18.000 € in allestimento Evolution.

A questo prezzo, è disponibile con il benzina SCe da 65 CV e cambio manuale a 5 rapporti.

Suzuki Ignis – 17.400 €

Il piccolo crossover di casa Suzuki si è ritagliato negli anni una sua fetta di pubblico, per il design particolare, la motorizzazione mild hybrid e la tipica robustezza del marchio.

Oggi è ancora tra le auto più compatte ed economiche, e anche tra le più versatili della categoria.

Suzuki Swift – 17.500 €

100 € in più per una delle compatte da sempre più amate in Italia, la Suzuki Swift.

Giovanile e sportiva nel design, al Salone di Tokyo a novembre 2023 è stata svelata la nuova generazione, che debutterà nel corso del 2024.

MG ZS – 17.540 €

Altro SUV molto interessante, specie per il rapporto prezzo e qualità costruttiva, è MG ZS, il più compatto del marchio britannico oggi proprietà della cinese SAIC.

Design moderno, abitabilità per tutti e un buon motore 1.5 VTI tech da 106 CV con cambio manuale a 5 marce con tanta tecnologia di serie a 17.540 €.

Lancia Ypsilon – 17.650 €

Da oltre un decennio è l’unica vettura dello storico marchio italiano, e sempre nella top 10 delle auto più vendute perché ha una buona qualità, dimensioni compatte e motori efficienti.

Nel 2024 arriverà la nuova generazione, ma sarà più grande e lussuosa, e quindi anche più costosa.

Fiat 500 – 17.700 €

La celebre city car italiana, nella sua versione termica ormai quasi ventennale, si mantiene ancora abbastanza abbordabile, con 17.700 € di partenza e numerose promo.

Ha oggi lo stesso motore Mild Hybrid della Panda e della Lancia Ypsilon, non brillantissimo ma parco nei consumi.

Dacia Duster – 17.750 €

Rimaniamo in casa Dacia con il Duster, uno tra i pochissimi SUV che si portano a casa con meno di 20.000 €.

Come tutte le Dacia è disponibile anche a GPL. Nel 2024 arriverà la nuova generazione, ben più curata nel design, e speriamo che questo non comporti un eccessivo aumento di prezzo.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD