A Milano 450 Dacia Spring in car sharing con Zity by Mobilize

A Milano arrivano 450 Dacia Spring elettriche per il car sharing di Zite by Mobilize, 50 euro di credito ai primi 5.000 iscritti.

Arrivano a Maggio ben 450 Dacia Spring elettriche in car sharing con Zity by Mobilize. Proseguono quindi i piani di espansione di Zity by Mobilize, con Milano che sarà la quarta città dopo Madrid (2017), Parigi (2020) e la più recente Lione, a poter usufruire del car sharing completamente elettrico.

Al momento Zity conta oltre 560.000 utenti registrati e una flotta 100% di auto elettriche, con un totale di 1.425 veicoli. A Milano, il servizio verrà avviato appunto con 450 Dacia Spring, city car quattro posti 100% elettrica dal design compatto, essenziale e robusto. Grazie alla sua autonomia di 305km in ciclo WLTP City, al raggio di sterzata ridotto e alle funzioni di connettività (Apple Car Play e Android Auto) Dacia Spring rappresenta l’auto ideale per le necessità quotidiane degli utenti di car sharing nel capoluogo lombardo.

Parola d’ordine sicurezza

Non solo: Zity sviluppa anche progetti di sicurezza e innovazione tecnologica. La flotta di Milano, ad esempio, sarà parte del programma di Zity per la sicurezza a bordo, con dispositivi telematici che monitorano la guida in tempo reale e segnalano usi impropri. Il programma, denominato Safety Pilot, ha avuto inizio nel 2020, e da allora ha ridotto del 36% il tasso di incidenti per la flotta di Madrid.

L’arrivo di Zity a Milano genererà nel 2022 50 posti di lavoro direttamente collegati alle operazioni di car sharing. Almeno il 20% delle ore di lavoro verranno assegnate a persone attualmente disoccupate o svantaggiate.

50 euro di credito per i primi 5.000 iscritti

Per promuovere il servizio, Zity lancia un’interessante promozione. Da oggi fino al giorno prima del lancio ufficiale del servizio, chiunque completerà il processo di registrazione nella città di Milano riceverà 50 € di credito Zity. Affrettatevi, perché vale solo per le prime 5,000 registrazioni!

Le tariffe al minuto per guida e Stand by, la tariffa ridotta che permette di mantenere il noleggio anche in caso di sosta, verranno rese pubbliche il giorno del lancio.

