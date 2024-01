Arriva il mini-camper elettrico col fascino vintage della Citroën 2CV

Il nuovo mini-camper elettrico basato sul Citroën E-Berlingo si distingue per il suo design retrò e l’efficienza moderna. Presentato dalla Caravan Grebner, in collaborazione con lo specialista in trasformazioni Vanderer e il produttore italiano di kit per carrozzeria Caselani, questo veicolo combina un look nostalgico con la tecnologia del motore elettrico e un tetto apribile per massimizzare lo spazio. Il nuovo modello segue di pochi mesi il lancio ufficiale da parte di Citroën di un proprio modello di furgonetta camper ispirato a design classici, portando un’altra proposta di camper retrò di Citroën sul mercato.

La Citroën 2CV, è stata una presenza costante nella vita quotidiana dei francesi fin dal suo debutto nel 1948. La versione furgonata “AU” è apparsa tre anni dopo, distinguendosi come il primo modello Citroën a trazione anteriore e per il suo design distintivo che univa il frontale arrotondato del 2CV a una struttura ondulata in miniatura, ispirata al Tipo H.

Caselani ha cercato di recuperare proprio parte dello spirito della 2CV AU originale con il suo kit di carrozzeria per Berlingo, aggiungendo fari rotondi, un cofano stilizzato e pannelli ondulati sulle porte laterali e posteriori. Il design interno, realizzato da Vanderer, è caratterizzato da soluzioni modulare che ottimizzano lo spazio. Nonostante le dimensioni compatte, il mini-camper offre posti letto per quattro persone e include una cucina funzionale con lavello, frigorifero e acqua corrente. L’attenzione al dettaglio è evidente anche nella scelta di includere un pannello solare da 130 watt per l’autonomia energetica e una batteria ausiliaria.

Il pacchetto “One” di Vanderer include un’area pranzo/letto convertibile multimodulo con una cucina interna/esterna scorrevole. È dotato di un piano cottura a induzione interno, un’area di preparazione esterna con un secondo piano cottura a gas, lavandino, frigorifero disponibile e un tavolo da pranzo interno pieghevole. Il tetto apribile raddoppia la capacità di pernottamento della minicamper, permettendo a quattro persone di dormire comodamente. I moduli Vanderer possono anche essere facilmente rimossi per lasciare spazio a due posti aggiuntivi o per ulteriore carico, permettendo alla furgonetta di base di rimanere un veicolo utilitario pratico per l’uso quotidiano.

Nonostante i camper elettrici siano ancora una rarità, questo modello si distingue per la sua unicità e praticità. Con una potenza di 100 kW e una velocità massima di 135 km/h, il Berlingo XL garantisce una mobilità efficiente, pur richiedendo pause di ricarica più frequenti. La sua autonomia normativa (WLTP) è di 280 km. Il mini-camper si rivela anche estremamente pratico per la vita quotidiana, essendo compatibile con la maggior parte delle strutture di parcheggio grazie alle sue dimensioni ridotte.

Lanciato nel 2022, il kit 2CV Berlingo è l’ultimo aggiunto alla serie di trasformazioni moderne di Citroën, che include i kit per furgonette Tipo H e Tipo HG. Caravan Grebner propone la Vanderer 2CV Elektro in una edizione limitata di 200 esemplari come parte della sua serie Retro Camper, che include anche furgonette camper basate sulle conversioni delle furgonette Citroën Tipo H e HG di Caselani. Sarà disponibile a un prezzo di circa 65.000 euro e verrà presentato alla prossima fiera CMT a Stoccarda.

