La nuova Mini Cooper S 2024 si presenta con una gamma di motorizzazioni elettriche e a benzina per un’esperienza di guida dinamica e con uno stile personalizzabile attraverso quattro diversi allestimenti, tra cui il Classic.

La Mini Cooper S 2024 introduce una gamma di motorizzazioni che spaziano da opzioni puramente elettriche a propulsori a benzina altamente efficienti. La Cooper S si distingue per il suo motore a quattro cilindri, capace di offrire un’esperienza di guida dinamica senza compromessi. Questo propulsore da 150 kW/204 CV, abbinato a un sistema avanzato di sospensioni e smorzamenti, garantisce prestazioni di spicco, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi.

La Mini Cooper S è anche sinonimo di stile e personalizzazione. E’ possibile scegliere tra quattro diversi allestimenti, ciascuno progettato per soddisfare diverse esigenze. L’allestimento Classic, ad esempio, propone una varietà di colori della carrozzeria e finiture del tetto a contrasto, inclusa l’opzione dell’elegante Ocean Wave Green. Questo colore, unito al tetto a contrasto e alle calotte degli specchietti in bianco, esalta ulteriormente il design iconico e minimalista della Mini a tre porte. La vettura mantiene le sue proporzioni classiche, con sbalzi stretti e un cofano corto che contrastano con il passo largo, conferendole un aspetto distintivo e immediatamente riconoscibile. L’offerta dei cerchi in lega spazia da 16 a 18 pollici.

L’interno dell’allestimento Classic è un vero e proprio trionfo di stile e comfort. L’abitacolo presenta superfici nero-blu in materiale a maglia bicolore, con sedili Vescin disponibili in grigio o nero, che creano un piacevole contrasto visivo. I dettagli come il motivo pied-de-poule e gli inserti in tessuto fantasia arricchiscono l’esperienza a bordo, fondendo eleganza e funzionalità.

Grazie alle sue dimensioni esterne compatte e a una carreggiata maggiorata, il modello a tre porte garantisce divertimento e agilità di guida in ogni situazione. La sicurezza e il comfort sono ulteriormente potenziati da avanzati sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Safe Exit, l’Active Cruise Control e il Parking Assistant, che insieme contribuiscono a rendere ogni viaggio nella Mini Cooper S sia piacevole che sicuro.

Fonte Mini

Copyright Image: Sinergon LTD