La Mini Countryman C è il modello di base della gamma ed è stata progettata per combinare l’agilità e il piacere di guida caratteristici di Mini con un generoso equipaggiamento di serie e un efficiente motore a benzina a 3 cilindri.

Con una potenza di 125 kW/170 CV, la Mini Countryman C accelera da 0 a 100 km/h in soli 8,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 212 km/h. La tecnologia mild hybrid integrata recupera energia durante la frenata e supporta il motore a combustione interna durante le accelerazioni, riducendo il consumo e le emissioni.

Le dimensioni della nuova Mini Countryman la vedono più lunga di 13 centimetri e più alta di 8 centimetri rispetto al modello precedente, con linee definite e una griglia anteriore ottagonale ridisegnata che contribuisce al suo aspetto dinamico. Gli sbalzi corti, una firma del marchio, accentuano l’agilità del veicolo. I fari e le luci posteriori a led enfatizzano il suo design moderno.

Gli interni spaziosi e versatili della Countryman possono ospitare comodamente fino a cinque adulti. Il tetto panoramico in vetro offre una maggiore luminosità e una vista a 360°. I sedili sportivi di serie e l’illuminazione ambientale creano un’atmosfera accogliente e personalizzabile. La nuova Mini Countryman offre anche l’opzione di guida parzialmente automatizzata di livello 2 su percorsi autostradali, che permette al guidatore di staccare le mani dal volante fino a 60 km/h, mantenendo sempre il controllo del veicolo.

La Mini Countryman è disponibile in quattro opzioni di allestimento: Essential, Classic, Favoured e JCW. Ogni allestimento offre una varietà di colori per la vernice e il tetto e diverse finiture per gli interni. L’allestimento Favoured si distingue per il tetto a contrasto e la cornice della griglia anteriore in Vibrant Silver, mentre i cerchi da 20 pollici nel design Windmill Spoke 2-tone ottimizzano l’aspetto aerodinamico del veicolo.

—–

Copyright Image: Sinergon LTD