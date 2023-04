Lexus Milano Design Week 2023: svelata “Shaped by Air”, l’installazione di Suchi Reddy ispirata alle curve e alla maestria della Lexus Electrified Sport Coupè, in esposizione anche Lexus RZ Full Electric, il nuovo suv elettrico di Lexus.

Lexus ha presentato “Shaped by Air”, l’installazione dell’acclamata artista e architetto newyorkese Suchi Reddy, fondatrice di Reddymade Architecture and Design. Per l’occasione, fino al 23 aprile saranno in mostra anche i prototipi dei quattro progetti vincitori del Lexus Design Award 2023 ed il nuovo RZ 450e Full Electric, il suv elettrico del brand.

La presentazione è l’ultima di una serie di esperienze coinvolgenti e immersive che Lexus ha proposto alla Design Week di Milano, collaborando con creativi visionari come Philippe Nigro, Neri Oxman, Sou Fujimoto, Rhizomatics e Germane Barnes, e molti altri. Così, Lexus, per il quattordicesimo anno consecutivo, partecipa all’evento culturale più importante di Milano con un’installazione ispirata alle curve e alla maestria della Lexus Electrified Sport Coupè: un veicolo di ricerca Lexus di prossima generazione che amplia i confini della tecnologia e dell’artigianato. Si tratta di un reale manifesto di come Lexus vede oggi l’elettrificazione del futuro: caratterizzata da massime performance e piacere di guida.

L’artista Suchi Reddy, dopo l’anteprima all’Institute of Contemporary Art di Miami (ICA Miami), durante la Miami Art and Design Week dello scorso anno, ha così creato per la Milano Design Week un’opera d’arte elegante e leggera che è espressione di sostenibilità, innovazione ed eccellenza, elementi fondamentali per l’ethos del brand Lexus. “Shaped by Air” celebra, infatti, l’impegno condiviso per un design incentrato sull’uomo, a emissioni zero e realizzato in modo impeccabile.

Anche se a prima vista può sembrare astratta, l’opera è un’interpretazione in scala della Lexus Electrified Sport, modellata dalla luce e con forme di foglie verdi vibranti che suggeriscono il movimento attraverso la natura. Per la presentazione milanese, le forme di quest’opera fatta di materiali di consumo riciclati/riutilizzati saranno sospese al soffitto come una scultura, richiamando le forme del design del veicolo e i ritagli di Henri Matisse.

L’artista, la cui filosofia progettuale è stata descritta come un approccio “form follows feeling” (“la forma segue i sentimenti”), ha calcolato attentamente l’ambiente dell’installazione per renderlo accogliente, contemplativo e avvolgente. “Shaped By Air” non è solo un’installazione da ammirare, ma da vivere in maniera immersiva: l’obiettivo è quello di dare ai visitatori la sensazione di camminare in una foresta accompagnati dal fruscio delle foglie sotto i piedi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.