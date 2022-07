Mini Aceman è la prima anticipazione del nuovo design della futura generazione di modelli. Questa concept car pone l’accento sulle innovazioni tecnologiche e di design che secondo Mini definiranno il piacere di guida del futuro. Una trazione puramente elettrica, il linguaggio formale chiaro e ridotto, una nuova esperienza digitale all’interno dell’abitacolo e un design responsabile dei materiali con l’assenza assoluta di pelle e di elementi cromati.

Per la prima volta, la Mini Cooper con l’iconica carrozzeria a tre porte sarà affiancata da un modello crossover nella prossima generazione di modelli, un veicolo con una maggiore versatilità e un aspetto robusto.

Mini Aceman: il design

Il linguaggio di design di Mini Aceman rappresenta l’alba di una nuova era. Rimanendo fedele ai valori tradizionali del marchio, il nuovo design Mini crea un veicolo dal carattere emozionante, con un appeal futuristico e uno stile inconfondibile.

Oltre al design semplice e ridotto degli esterni e degli interni, anche l’esperienza utente, fatta di luce, movimento, interazioni e suoni, contribuisce a definire questo stile. Le superfici realizzate in tessuto riciclato lavorato a maglia con freschi contrasti cromatici si combinano con i comandi digitali senza soluzione di continuità, con un nuovo display Oled come interfaccia centrale.

L’aspetto della Mini Aceman esprime agilità e decisione. Un design funzionale a due volumi con sbalzi ridotti ricava il massimo spazio possibile per gli occupanti e i bagagli da una superficie minima. La Mini Aceman ha quattro porte, un ampio bagagliaio e cinque posti a sedere.

Ha una lunghezza esterna di 4,05 metri, una larghezza di 1,99 metri e un’altezza di 1,59 metri. La classica divisione in tre parti della carrozzeria, della texture dei finestrini e del tetto è stata reinterpretata. Le ampie cornici sul bordo inferiore della carrozzeria, i passaruota marcatamente sagomati, le ruote di grandi dimensioni, l’appariscente portapacchi sul tetto e i pannelli di protezione anteriori e posteriori, concepiti come protezione anti-incastro, sottolineano le solide e versatili caratteristiche di un modello crossover che punta a divertire nella guida urbana.

Il frontale della Mini Aceman annuncia la sua presenza in modo sorprendente. L’elemento della griglia del radiatore al centro del frontale del veicolo è circondato da superfici chiare, il cui profilo tradizionalmente esagonale è stato ulteriormente perfezionato in un contorno ottagonale. Il nuovo design è valorizzato dal bordo illuminato. L’illuminazione del contorno a Led in una tonalità di verde chiaro fornisce una firma luminosa di grande effetto sia durante la notte che durante il giorno.

Anche i fari della Mini Aceman presentano un profilo proprio, allontanandosi dalla classica forma rotonda. L’illuminazione continua del contorno delle luci diurne ne esalta l’unicità. Il contorno delle luci segue le superfici delle aree esterne del cofano.

Il design pulito delle superfici esterne è combinato con elementi caratteristici come le maniglie apriporta, integrate a filo con la superficie per la prima volta in una Mini, così come le calotte degli specchietti retrovisori esterni e il logo Mini sul battitacco delle porte. Il distintivo design della Union Jack è visibile sia nella grafica dei fari posteriori che sul robusto portapacchi.

I cerchi in lega leggera da 20 pollici riempiono gli ampi passaruota della Mini Aceman. La sagoma triangolare al centro del cerchio, che conferisce alle razze profondità visiva e dinamismo, è una caratteristica grafica speciale.

I caratteristici gruppi ottici posteriori verticali Mini creano un contrasto accattivante con le superfici chiare e orizzontali. Anch’essi sono dotati di unità Led a matrice, così come l’elemento della griglia del radiatore nella parte anteriore del veicolo e l’interno dei fari, che consentono di creare diversi scenari di illuminazione a seconda della situazione. Le caratteristiche di versatilità di questo modello crossover sono sottolineate da un’ampia cornice di colore scuro sul bordo inferiore del fascione posteriore e dall’elemento di protezione anti-incastro integrato al centro.

Gli interni

Anche l’abitacolo della Mini Aceman è contraddistinto da un design ridotto con contorni puliti e dettagli curati. Le superfici aperte e dolcemente curve nell’area dei pannelli delle porte e della plancia danno una generosa sensazione di spazio. Il grande tetto panoramico in vetro offre un ambiente inondato di luce. La sua superficie vetrata è modellata dai montanti trasversali e diagonali del portapacchi, la cui struttura riprende il motivo della bandiera Union Jack.

La plancia è un elemento di design piatto, simile a una barra sonora, che si estende per tutta la larghezza dell’abitacolo davanti ai sedili del guidatore e del passeggero anteriore. Le sue superfici in tessuto a maglia morbida creano un’atmosfera moderna e accogliente nell’abitacolo. Il cruscotto è collegato tramite una struttura di supporto che, come il portapacchi, mostra il motivo della Union Jack.

L’interfaccia centrale, che riunisce tutte le funzioni del quadro strumenti e del monitor di bordo, sono in un display Oled circolare. Come da tradizione, sotto il grande schermo si trova una barra di interruttori a levetta. Il controllo tattile con digitalizzazione all’avanguardia e la funzionalità analogica con interruttori fisici sono combinati in modo unico.

Gli interruttori a levetta ridisegnati azionano il freno di stazionamento, selezionano le marce, attivano e disattivano la guida, selezionano le Experience Modes e regolano il volume dell’impianto audio. Ciascuna levetta è stata progettata individualmente come manopola o interruttore a levetta per un funzionamento più intuitivo.

Mini è la prima casa automobilistica al mondo a presentare un display Oled circolare che occupa l’intera superficie dell’interfaccia centrale. La tecnologia Oled permette di visualizzare forti contrasti e neri profondi. L’interfaccia utente presenta inoltre una visualizzazione grafica completamente nuova, un layout moderno e widget dal design accattivante. Il display e il sistema di controllo della vettura di serie si baseranno sull’ultima generazione del sistema operativo Mini, che per la prima volta si basa su uno stack software Android Open Source Project (AOSP).

Tre nuove modalità di guida

Le innovative Experience Modes creano nuove possibilità per personalizzare l’esperienza di guida nell’abitacolo della Mini Aceman. Combinano display e mondi cromatici specifici, rappresentati sul pannello centrale dell’interfaccia e attraverso la proiezione interna, e un sound stage coordinato.

La modalità personale consente all’utente di trasferire sul display Oled un motivo di immagine di sua libera scelta. Questa nuova forma di personalizzazione è completata da una proiezione di immagini in movimento sul cruscotto, che può mostrare, ad esempio, formazioni nuvolose, onde oceaniche o la superficie scintillante di una piscina. La proiezione selezionata è accompagnata da un sottofondo sonoro adeguato.

Il Pop-Up Mode regala una navigazione ricca di momenti sorprendenti. Il sistema suggerisce le destinazioni di navigazione appropriate in base a una categoria selezionata dall’utente, mostra il percorso sul display Oled e tramite proiezione sul cruscotto. Ad esempio, è possibile scegliere un’interessante attività per il tempo libero nella categoria “Avventure”, un ristorante popolare in “Gustosi” o un luogo ricco di eventi in “Trending”. Per ogni categoria vengono riprodotti suoni specifici, per anticipare l’esperienza che ci attende.

La modalità Vivid Mode consente un design interattivo dell’area di visualizzazione sul display Oled e sulle superfici adiacenti. Si tratta di un’innovativa funzione di intrattenimento che può essere utilizzata sia durante le brevi pause di sosta ai semafori, sia durante la ricarica della batteria ad alto voltaggio. Basta toccare il display touch nell’interfaccia centrale per creare “bolle di lettere” colorate dai componenti della scritta “Aceman” e spostarle a destra e a sinistra sul cruscotto. Le lettere hanno un proprio algoritmo di movimento e interagiscono tra loro nella proiezione sovrapponendosi e formando motivi grafici fluidi. Gli elementi del Vivid Mode sono caratterizzati da suoni sperimentali il cui ritmo cambia costantemente con l’interazione tra utente e veicolo.

