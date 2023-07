Prende una multa, si mangia il verbale: denunciata per soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici

E’ una donna romana di 32 anni, la protagonista di un episodio decisamente singolare. Dopo aver ricevuto una multa per divieto di sosta ha infatti reagito in modo imprevisto, divorando il verbale sotto gli occhi increduli dei vigili. Successivamente, si era esibita in una serie di insulti contro gli agenti mentre inghiottiva i pezzi di carta che riportavano la sanzione.

Tutto è iniziato con una multa contestata dai vigili romani alla signora, che aveva parcheggiato un mini SUV in divieto di sosta, insieme ad altre automobili multate lungo la strada. Appena ha visto l’agente apporre la multa sul tergicristallo, la donna è scoppiata su tutte le furie, insultando i pubblici ufficiali con veemenza.

Come riportato da Leggo, la situazione è degenerata ulteriormente quando ha sospettato che i due agenti potessero essere “falsi”. Nonostante i distintivi e tesserini di riconoscimento, le loro rassicurazioni sono state inutili.

La tensione si è placata solo quando la donna è giunta agli uffici della polizia municipale a Prenestino, dove è stata accompagnata dalla sua avvocata di fiducia per la notifica dell’elezione di domicilio, dove sono stati elencati i reati per i quali era stata denunciata. Soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici e resistenza a pubblico ufficiale. A quanto pare, solo in quel momento, gli animi si sono finalmente raffreddati.

