Nissan richiama 404.000 auto per il logo sull’airbag che diventa un “proiettile”

Il logo Nissan sul volante può diventare un vero e proprio proiettile se entra in funzione l’airbag. No, non è una cosa normale tanto che Nissan negli USA deve richiamare 404.000 automobili.

Si, secondo la NHTSA il logo Nissan sul gruppo airbag del conducente può staccarsi su alcuni veicoli della casa giapponese. Di conseguenza, ha emesso il richiamo 23V-067 per i modelli Nissan Titan, Frontier, Xterra, Pathfinder, Armada e Nissan Quest dal 2008 al 2011. Il richiamo interessa precisamente 404.690 veicoli.

In particolare, secondo l’NHTSA i montanti del logo possono subire incrinature nel tempo, tanto che il logo stesso ed i componenti di fissaggio potrebbero staccarsi in caso di attivazione dell’airbag. In pratica un proiettile che può aumentare il rischio di lesioni per gli occupanti del veicolo.

Non sono interessati altri veicoli Nissan o Infiniti. Il problema non sembra inoltre essere collegato alla serie di richiami degli airbag Takata, che finora hanno causato 24 morti. Al momento Nissan è al lavoro per porre rimedio al problema, informando i clienti a proposito del rischio.

Ricordiamo che quando un produttore di automobili scopre un problema che potrebbe essere pericoloso per gli occupanti del veicolo o per gli altri utenti della strada, deve notificare l’Autorità di regolamentazione dei trasporti e la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) negli Stati Uniti. Il produttore di auto emette quindi un avviso di richiamo, che informa i proprietari dell’auto interessati del problema e della necessità di portare il veicolo presso un concessionario autorizzato per la riparazione o la sostituzione gratuita del componente difettoso.

