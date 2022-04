Nissan Leaf 2022 a 27.200 euro con gli incentivi

Nissan Leaf 2022 con motore da 150 CV e batteria da 40 kWh per 378 km di autonomia è disponibile a 27.200 euro con incentivi e rottamazione

Nissan Leaf 2022, una delle auto elettriche più longeve del mercato, è l’elettrica spaziosa con motore da 150 CV e batteria da 40 kWh che permette 378 km di autonomia, ideali in città e per gite fuori porta, ora a partire da 27.200 euro con incentivi.

Il motore della Nissan Leaf 2022

Nissan Leaf 2022, nella versione base, ha un motore da 150 CV con batteria da 40 kWh, con due ruote motrici, per un’autonomia dichiarata di 378 km su ciclo WLTP.

Esiste una versione più potente, la Nissan Leaf e+, con motore da 217 CV e batteria da 62 kWh con autonomia di 385 km su ciclo WLTP.

Il prezzo

Nissan Leaf 2022 ha un prezzo che parte da 32.200 euro (27.200 euro con incentivi) per la versione Acenta con motore 150 CV e batteria da 40 kWh. Sono disponibili anche:

⋅ Business da 34.900 euro;

⋅ N-Connecta da 35.675 euro;

⋅ Tekna da 36.880 euro;

La versione e+, con motore da 217 CV e batteria da 62 kWh, ha il seguente listino:

⋅ Acenta da 37.600 euro;

⋅ N-Style da 39.900 euro;

⋅ N-Connecta da 40.675 euro;

⋅ Tekna da 42.700 euro;

Tutti i prezzi indicati possono usufruire dell’incentivo statale fino a 5000 euro con rottamazione, il cui tetto massimo è fissato a 42.70o euro IVA inclusa.

La dotazione

Nissan Leaf 2022 è ricca di contenuti sin dall’allestimento Acenta, che include:

⋅ Cerchi in lega 16”

⋅ e-Pedal con sistema di frenata rigenerativa

⋅ Fari con firma LED e fari fendinebbia anteriori

⋅ Sistema A-IVI con schermo touch screen da 8” e integrazione smartphone (Apple Carplay e AndroidAuto) e retrocamera posteriore

⋅ Sistema di frenata d’emergenza intelligente con riconoscimento pedoni

La Business aggiunge:

⋅ NissanConnect: navi satellitare A-IVI e integrazione smartphone (Apple CarPlay® e Android Auto®) con Amazon Alexa Home-2-car

⋅ Fari Full LED e fari fendinebbia anteriori a LED

⋅ e-Pedal e Intelligent Cruise Control

⋅ Inteligent Around View Monitor e sensori di parcheggio anteriori e posteriori

⋅ Riscaldamento e condizionamento automatico con pompa di calore

Su N-Style (solo su Leaf e+) troviamo:

⋅ Cerchi in lega da 17″

⋅ Nissan Intelligent Key con pulsante di avviamento

⋅ Sistema di riconoscimento vocale telefono

⋅ Sistema di riconoscimento vocale funzioni EV

⋅ NissanConnect Services App

⋅ Maniglie portiere cromate

⋅ Calotte specchietti retrovisori in tinta

⋅ Vetri privacy

⋅ Fari Full LED con regolazione manuale

⋅ Fari fendinebbia anteriori a LED con funzione cornering

⋅ Fari automatici crepuscolari e dispositivo “Follow Me Home”

⋅ Antenna Shark

⋅ Riscaldamento e condizionamento automatico con filtro antipolline

⋅ Volante D-Shape in pelle regolabile in profondità e in altezza

⋅ Volante in pelle

La N-Connecta aggiunge di serie:

⋅ ProPILOT

⋅ Volante, sedili anteriori e posteriori riscaldabili

⋅ Fari Full LED e fari fendinebbia anteriori a LED

⋅ Sette combinazioni di colori a due tonalità per gli esterni

Infine, la top di gamma Tekna include:

⋅ Radio DAB con lettore MP3, AUX, Bluetooth®, 1 USB ant., comandi al volante e 7 altoparlanti e impianto Premium BOSE®

⋅ Sedili con parti in ecopelle e Ultrasuede