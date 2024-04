Tecnologia e sicurezza: i punti di forza del Nuovo Nissan Juke

Nissan Juke 2024 si conferma come punto di riferimento nel segmento dei crossover compatti, integrando tecnologie all’avanguardia che portano sicurezza e comfort di guida su nuovi livelli. Questa ultima edizione non solo continua ad emozionare con il suo stile unico e le sue prestazioni dinamiche, ma pone un accento particolare sulle tecnologie di assistenza alla guida, garantendo un’esperienza al volante sicura e intuitiva.

Una delle caratteristiche più interessati del Nuovo Nissan Juke 2024 è l’implementazione standard del Lane Departure Warning, su tutte le versioni. Si tratta di una tecnologia essenziale per la sicurezza in autostrada, in quanto avverte il guidatore quando il veicolo inizia a deviare fuori dalla propria corsia senza aver preventivamente azionato l’indicatore di direzione.

L’aggiunta dell’Emergency Lane Keep, di serie sulla versione Tekna, è un ulteriore tassello nella strategia di Niassan. Questo sistema non solo avverte il conducente con una vibrazione del volante, ma può anche intervenire automaticamente per correggere la traiettoria del veicolo se necessario, assicurando che il veicolo rimanga nella sua corsia.

La visibilità è stata notevolmente migliorata nella nuova edizione di Nissan Juke grazie all’upgrade della telecamera posteriore, ora standard su tutte le versioni. Con una risoluzione aumentata da 0,3 a 1,3 megapixel, le immagini proiettate sullo schermo centrale ad alta definizione sono più nitide, rendendo le manovre in retromarcia più sicure, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione.

Un’altra tecnologia molto utile è l’Around-View Monitor, disponibile a partire dalla versione N-Connecta. In questo caso il sistema utilizza immagini combinate da quattro telecamere perimetrali per creare una vista aerea della vettura, estremamente utile durante le manovre a bassa velocità, come il parcheggio in spazi ristretti o in ambienti urbani affollati.

Da sottolineare infine come, in situazioni di frenata brusca, le luci degli stop lampeggino automaticamente per avvertire i veicoli circostanti, aumentando la sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Con queste tecnologie avanzate, Nissan Juke 2024 non solo risponde alle esigenze degli automobilisti che cercano un veicolo sicuro e affidabile, ma stabilisce anche un nuovo standard nel campo delle tecnologie di assistenza alla guida per i crossover compatti. Miglioramenti tecnologici che rafforzano la posizione di Juke come leader innovativo nel suo segmento, confermando l’impegno di Nissan a offrire soluzioni di sicurezza all’avanguardia per i propri clienti.

Copyright Image: Sinergon LTD