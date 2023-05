Nuova Abarth 500e, arriva l’elettrica sportiva dello Scorpione

Abarth ha presentato la Nuova Abarth 500e, è l’auto elettrica sportiva del marchio dello scorpione. Il carattere sportivo è evidenziato dalla nuova scritta Abarth in Grigio titanio scuro posizionata sullo scudo anteriore e sul portellone posteriore. All’esterno della Nuova 500e diversi elementi di design la rendono unica e attraente, a partire dal nuovo paraurti anteriore dedicato che rende la vettura ancora più grintosa e aggressiva. Il suo stile trae ispirazione dal passato ma regala un’esperienza di guida ancora futuristica ed emozionante.

La nuova Abarth è dotata di cerchi in lega da 17″ con un design esclusivo che la rende ancora più aggressiva. La sportività è accentuata dalle linee della minigonna laterale, del DAM anteriore bianco freddo, degli inserti del diffusore posteriore e delle calotte degli specchietti in Grigio Opaco.

All’interno, l’atmosfera dark dei montanti e del cielo, i sedili sportivi con le “strisce dello scorpione” impresse sul tessuto, le doppie cuciture sportive e il volante rivestito in materiale soft-touch contribuiscono a creare un ambiente di guida sportivo e confortevole.

Tecnologia a bordo

La Nuova Abarth 500e è un’auto elettrica che non rinuncia alla tecnologia, come dimostrano i due schermi presenti davanti al guidatore. Di serie troviamo un sistema di infotainment touch screen da 10,25” con la radio NAV Uconnect e le nuove Performance Pages, studiate appositamente per la nuova Abarth elettrica, che consentono ai clienti di tenere traccia delle proprie prestazioni durante la guida. Il quadro strumenti TFT da 7” con grafica dedicata Abarth completa la dotazione di bordo.

Inoltre, la versione Cabrio della Nuova 500e offre la possibilità di coniugare la sportività dello Scorpione con gli ingredienti tipici della guida all’aria aperta. Sole, profumi e vento si fondono con il sound e il design della vettura, regalando un’esperienza di guida unica, emozionante ed esclusiva. La versione Cabrio è stata realizzata per chi desidera la sensazione di libertà e l’adrenalina che solo la guida all’aria aperta può dare, ma senza rinunciare alla sportività e all’eleganza tipiche del marchio Abarth.

Il rombo della Nuova Abarth 500e elettrica

La firma Abarth, l’inconfondibile “rombo” Abarth, grazie all’Abarth Sound Generator accompagna ogni viaggio con la 500e Turismo. Si tratta di una dotazione di serie sulla “Turismo” che esalta le prestazioni del motore, riproducendo fedelmente il sound di un motore a benzina Abarth ispirato al celebre scarico Record Monza.

Progettato per offrire tutte le emozioni che ogni Abarthista e appassionato di auto sportive ricerca alla guida di un’Abarth, questo innovativo impianto esalta l’esperienza di guida Abarth. Inoltre, la Nuova Abarth 500e Turismo è dotata di una serie completa di dotazioni di comfort, tecnologia e sicurezza, come i sedili anteriori riscaldati, un piano di ricarica wireless, una telecamera per la retromarcia e un avviso di angolo cieco.

Il suono specifico che riproduce il suono di una chitarra rock all’interno dell’abitacolo ogni volta che si accende o si spegne la vettura, insieme all’AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) che deve rappresentare un suono riconoscibile per i fan di Abarth, riflettono l’anima trasgressiva e non convenzionale del marchio.

Prestazioni top

Combinando prestazioni, potenza elettrica, stile e un nuovo suono potente, il nuovo Scorpione trasforma la tecnologia avanzata in adrenalina e la sostenibilità in prestazioni. Grazie alla sua architettura elettrica, infatti, insieme a una migliore distribuzione dei pesi, una coppia istantanea e un passo più lungo, la Nuova Abarth 500e è più veloce della versione a benzina e più entusiasmante sia nella guida urbana che extraurbana, garantendo le migliori prestazioni.

Infatti, è 1 secondo più veloce nel pick-up urbano, il che significa un’accelerazione del 50% più veloce da 20 a 40 km/h rispetto alla sua versione a benzina. Al di fuori della guida urbana, ad esempio sui tornanti, da 40 a 60 km/h raggiunge la velocità target in appena 1,5 secondi, molto più veloce della sua versione a benzina, che resta indietro di 15 metri, raggiungendo i 60 km/h un secondo dopo. Infine, su strada aperta, esegue i sorpassi più velocemente rispetto alla sua versione a benzina, raggiungendo una velocità di 100 km/h (a partire da 60 km/h) quando la versione a benzina viaggia ancora a 91 km/h, con una differenza di circa 1 secondo.

Batteria e autonomia

Dotata di una batteria da 42 kWh abbinata a un potente motore elettrico, combina le prestazioni dello Scorpione con l’innovazione della mobilità elettrica. Presenta la migliore accelerazione della categoria e, allo stesso tempo, garantisce zero emissioni allo scarico. Alla fine, la Nuova Abarth 500e è “entusiasmante e veloce” proprio in quelle condizioni in cui ci si può davvero divertire.

Con un’autonomia della batteria fino a 265 km e una ricarica rapida supportata fino a 85kw in corrente continua (DC), la Nuova Abarth 500e assicura un pieno di emozioni di guida.

Per ridurre al minimo i tempi di ricarica, la Nuova Abarth 500e è dotata del sistema di ricarica rapida da 85 kW per ricaricare la batteria della vettura in tempi rapidissimi e garantire un divertimento senza fine. Ad esempio, bastano meno di 5 minuti per accumulare una riserva di energia sufficiente per il fabbisogno giornaliero di chilometri (circa 40 km), che è inferiore al tempo necessario per scegliere la meta successiva. Quando sei di fretta, la ricarica rapida raggiunge l’80% dell’autonomia in soli 35 minuti per tornare velocemente a correre su strada.

Sulla Nuova Abarth 500e e sulla Nuova Abarth 500e Turismo sono disponibili tre modalità di guida esclusive incentrate sulle prestazioni – Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track – che danno al cliente la totale libertà di esaltare al massimo l’assetto sportivo e di sprigionare tutta la potenza della propria Abarth in ogni sfida su strada.

Tecnologica e completamente connessa

La Nuova Abarth 500e è completamente connessa grazie agli Uconnect Services, che offrono l’esperienza di guida completa con informazioni in tempo reale e sicurezza a bordo. Inoltre, grazie al Dynamic Range Mapping, è possibile verificare sulla mappa l’autonomia massima percorribile con la carica residua e cercare la stazione di ricarica più vicina. Il Wi-Fi di bordo garantisce sicurezza e divertimento a tutti i passeggeri e, grazie ad Amazon Alexa, i conducenti possono rimanere informati e controllare i propri dispositivi smart a casa senza staccare le mani dal volante.

Da remoto, l’esperienza connessa continua con l’app mobile dedicata. Attraverso lo smartphone è possibile monitorare il veicolo da remoto, aprire e chiudere le porte in pochi clic – sapendo sempre dove è parcheggiata l’auto – e trovare stazioni di ricarica pubbliche.

