Offerte Mahindra Ottobre 2023: si aggiornano le promozioni per il KUV100 NXT e per il modello MBifuel, alimentato a benzina e GPL, valide fino a fine anno, ovvero al 31 dicembre 2023. La campagna promozionale prevede sempre l’incentivo differenziato di 500 Euro per l’acquisto di un KUV100 NXT a benzina e di 800 Euro per il KUV100 NXT M-Bifuel (benzina/GPL), senza avvalersi del finanziamento.

L’incentivo aumenta aderendo alle promozioni con finanziamento “Formula Vantaggi Mahindra”, “Formula Maxi-Rata Mahindra ” e “Simply Buy Mahindra”. Nel primo caso l’incentivo diventa di 1.650 Euro per il modello a benzina e di 1.950 Euro per quello MBifuel, e il prezzo di partenza del KUV100 NXT scende fino a 13.995 Euro. In questo caso con la promozione “Maxi-Rata” si può scegliere di ridurre la durata del finanziamento e pagare una rata finale rifinanziabile pari a 6.900 Euro.

Il KUV100 NXT M-Bifuel ha invece un incentivo pari a 1.950 Euro, mentre la maxi rata rifinanziabile ammonta a 7.700 Euro. Con la promozione “Simply Buy Mahindra”, oltre all’incentivo si beneficia anche dell’assicurazione Furto e Incendio in omaggio per 3 anni.

Mahindra KUV100 NXT: caratteristiche

Mahindra KUV100 NXT ha un design accattivante, ampi spazi interni e un altezza da terra da SUV compatto. E’ guidabile da neopatentati e dispone di un motore da 87 cavalli tra i più potenti della categoria. E’ un’automobile che si caratterizza, per la sua versatilità: coniuga le qualità di un SUV alla praticità di una city-car.

L’appeal del KUV100 NXT è dato dalla dimensioni compatte abbinate ad una grande spaziosità a bordo per 5 persone; dall’elevata altezza da terra che conferisce la caratterizzazione SUV; dall’uso di soluzioni pratiche come la leva del cambio sulla plancia. Tutto ciò rende il KUV100 NXT perfetto per un utilizzo in città e nelle gite fuori porta, ma manche per il tragitto casa-lavoro e per le necessità quotidiane. KUV100 NXT dispone di una dotazione completa di tutti i principali dispositivi di bordo, e si propone nell’allestimento base K6+ e in quello più accessoriato K8.

KUV100 NXT M-Bifuel aggiunge a tutti i contenuti del modello base, anche la possibilità di sfruttare l’alimentazione a GPL e beneficiare dei vantaggi economici correlati. Il possesso di un’auto a GPL garantisce un notevole risparmio nell’acquisto del carburante, prevede l’esenzione o la riduzione del pagamento della tassa automobilistica, a seconda delle Regioni, consente l’accesso libero e gratuito nelle aree a traffico limitato di tanti centri cittadini e permette di poter circolare durante i blocchi del traffico.

