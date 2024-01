Absolute Yachts partecipa al Boot di Düsseldorf 2024 con quattro modelli di yacht: 48 Coupé, 52 Fly, Navetta 52 e 58. Un connubio di lusso, design all’avanguardia e sostenibilità.

Absolute Yachts Boot Düsseldorf 2024: 48 Coupé

Il 48 Coupé di Absolute Yachts, soprannominato “The Absolute Horizon”, rappresenta l’interpretazione più sportiva e dinamica della navigazione di diporto. Questo modello è un vero e proprio capolavoro di design, che combina l’eleganza senza tempo del cantiere con un’estetica moderna e accattivante.

Grazie alle sue falchette aperte e al parapetto vetrato a poppa, l’imbarcazione offre una vista panoramica mozzafiato, sia dall’esterno che dall’interno. Le aree vetrate ampie garantiscono un’eccellente illuminazione naturale nel salone e nelle tre lussuose cabine. Absolute Yachts non trascura l’aspetto della sostenibilità, integrando pannelli solari sull’hard top e finestre ad apertura elettrica per promuovere una circolazione dell’aria naturale, riducendo così il bisogno di aria condizionata.

52 Fly

L’Absolute 52 Fly rappresenta l’ultima innovazione nella gamma Flybridge di Absolute Yachts. Questo yacht offre caratteristiche uniche che solitamente si trovano solo su imbarcazioni di dimensioni superiori. Il 52 Fly si distingue per i suoi interni spaziosi, soffitti alti, e l’uso strategico di porte scorrevoli e finestre panoramiche.

La cabina armatoriale a tutto baglio, situata strategicamente a prua, offre un’oasi di privacy e tranquillità. Le cabine VIP e ospiti sono esempi di lusso e design, con finiture di alta qualità e spazi generosi. L’area esterna è altrettanto impressionante, con terrazze, flybridge e zone living progettate per il massimo comfort e relax.

Navetta 52

La Navetta 52, soprannominata “The Absolute Appeal”, è un gioiello nautico che combina eleganza e comfort. La sua struttura è progettata per garantire la massima protezione e vivibilità in ogni condizione meteorologica. Il flybridge spazioso diventa il luogo ideale per socializzare e rilassarsi, offrendo una vista ineguagliabile sul mare.

All’interno, il salone principale è un esempio di minimalismo sofisticato, con grandi vetrate che enfatizzano la luminosità e l’apertura degli spazi. La cucina, posizionata strategicamente, serve sia il salone interno che la terrazza esterna, garantendo flessibilità e funzionalità.

Navetta 58

Infine, la Navetta 58, definita “The Absolute Leader”, è un’autentica espressione di leadership nel design e nell’innovazione nautica. Questo modello si distingue per la sua prua verticale e un design architettonico che massimizza lo spazio a bordo. Il flybridge è un paradiso per gli ospiti, offrendo ampie zone relax, un’area dinette e una postazione di comando circondata da sedute comode.

Sul ponte principale, l’attenzione al dettaglio è evidente in ogni aspetto, dalla configurazione degli spazi all’arredamento raffinato. Le cabine armatoriali e VIP, con le loro ampie finestre e bagni privati, offrono un’esperienza di soggiorno di lusso ineguagliabile.

