Omoda E5 è il nuovo suv elettrico che combina un design accattivante con tecnologie all’avanguardia. Con un’autonomia fino a 430 km, tempi di ricarica rapidi, massima sicurezza e un abitacolo ricco di funzionalità avanzate, Omoda E5 si propone come il veicolo ideale per gli automobilisti moderni che non vogliono scendere a compromessi tra performance, comfort e sostenibilità.

Omoda E5 è il primo modello completamente elettrico del marchio. Progettato per massimizzare l’efficienza e il piacere di guida, il suv sfoggia un powertrain elettrico con un’efficienza complessiva del 94%, offrendo accelerazioni vivaci e una guida fluida. Un sistema di raffreddamento dell’olio e una gestione termica avanzata assicurano prestazioni ottimali in ogni condizione climatica. Dotato di una batteria da 61 kWh, Omoda E5 promette un’autonomia fino a 430 km con una singola carica, stabilendo un nuovo standard per l’efficienza energetica con un consumo di soli 15,5 kWh ogni 100 km. La funzionalità di ricarica rapida eleva ulteriormente il livello di praticità del veicolo, consentendo di raggiungere l’80% di carica in appena 28 minuti.

Omoda E5: sicurezza e interni

La sicurezza è un altro pilastro fondamentale di Omoda E5, dotata di una batteria estremamente resistente alle alte temperature e una scocca costruita per il 78% in acciaio ad alta resistenza. Queste caratteristiche, unite a strutture dedicate all’assorbimento dell’energia in caso di impatto, hanno permesso al suv di ottenere le 5 stelle Euro NCAP. Con 19 funzioni avanzate di assistenza alla guida, Omoda E5 crea un ambiente protetto per i suoi occupanti, rendendo ogni viaggio più sicuro e sereno.

All’avanguardia anche nel sistema di infotainment, Omoda E5 vanta un abitacolo intelligente alimentato dal chip Qualcomm 8155, che offre un’esperienza di interazione naturale e fluida. Il doppio schermo curvo 2K da 24,6 pollici, il più grande della categoria, insieme a un’illuminazione ambientale variabile e all’integrazione digitale avanzata, contribuisce a un’atmosfera accogliente e tecnologicamente avanzata per guidatori e passeggeri.

Infine Omoda E5 introduce dieci modalità di guida, inclusi campeggio, risparmio energetico e pet-friendly, per adattarsi a ogni esigenza e scenario di guida, dimostrando grande attenzione verso la personalizzazione dell’esperienza di guida.

Copyright Image: Sinergon LTD