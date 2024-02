Opel Corsa Electric Yes, elettrica in edizione speciale

Opel Corsa Electric Yes, utilitaria tedesca dal look sportivo da 136 CV in grado di percorrere fino a 357 Km grazie alla batteria da 50 kWh.

Opel Corsa Electric Yes è un’edizione speciale dell’utilitaria tedesca più popolare che saprà cattura l’attenzione grazie al look sportivo GS con speciale vernice Rekord Red e tetto nero a contrasto. Tuttavia, la Corsa Elettrica Yes completamente elettrica assicura il piacere di guida fin dal primo tocco sul pedale dell’acceleratore grazie al suo motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima.

Inoltre, grazie alla batteria da 50 kWh è in grado di percorrere fino a 357 chilometri (secondo WLTP1), in modo rapido, silenzioso e a zero emissioni.

Questa nuova edizione speciale colpisce al primo sguardo. Nella parte anteriore infatti, la Opel Corsa sfoggia il caratteristico volto del marchio Opel Vizor. Nella parte posteriore, il nome è ben visibile, mentre l’emblema #YES è visibile all’interno. In netto contrasto al colore rosso ci sono, il tetto nero, gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni neri e i cerchi in lega leggera neri da 16 pollici. Oltre a Rekord Red, i clienti possono scegliere la loro edizione Yes anche in altri colori.

I contrasti cromatici continuano nell’abitacolo: guidatore e passeggero anteriore godono di sedili sportivi in tessuto/pelle premium. L’aspetto sportivo è enfatizzato da accenti rossi e altri dettagli interni brillano di bianco. Oltre ai numerosi sistemi di assistenza di serie, completano la dotazione di serie il sistema di avviamento senza chiave “Keyless Start“, il parking pilot posteriore e il climatizzatore automatico.

Infine, l’infotainment multimediale è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e prevede uno schermo touch a colori da 10 pollici, integrazione wireless con lo smartphone e i servizi OpelConnect3.

Opel Corsa Electric Yes: prezzo

Il prezzo di listino della Corsa Electric Yes è di 37.200 euro. Tuttavia le consegne prime sono previste a partire dal mese di aprile.

Copyright Image: Sinergon LTD