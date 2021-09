Da subito in versione plug-in hybrid e dal 2023 in versione elettrica.

Opel Astra 2022: la casa automobilistica ha presentato la sesta generazione di Astra. Per la prima volta, la compatta viene offerta anche in versione elettrica. La nuova Opel Astra sarà infatti disponibile in versione ibrida plug-in a partire da ottobre. La Opel Astra-e elettrica a batteria arriverà invece nel 2023. La nuova generazione di Opel Astra è disponibile anche con efficienti unità benzina e diesel. I prezzi della nuova Opel Astra partono da € 24.500.

Opel Astra 2022: caratteristiche

La nuova Opel Astra rappresenta anche il manifesto stilistico del marchio. Dinamica come non mai, con superfici nette e tese, con un detox di elementi superflui e con il nuovo volto del marchio, l’Opel Vizor. La sesta generazione di Opel Astra viene lanciata quest’anno in versione sportiva 5 porte, con un aspetto ribassato eppure con più spazio rispetto al modello precedente.

La nuova vettura porta nella classe delle compatte innovazioni che erano precedentemente presenti solo su veicoli più costosi. Per esempio, su Opel Astra debutta l’ultima evoluzione dei fari attivi Intelli-Lux Led Pixel Light. Questo sistema di illuminazione giunge direttamente da Insignia, l’ammiraglia Opel.

Un salto temporale si è verificato nell’abitacolo della nuova generazione di Astra. Con il Pure Panel, completamente digitale, la strumentazione analogica viene consegnata alla storia.

L’interfaccia uomo-macchina con una grafica fresca e moderna offre un’esperienza pura e maggiormente intuitiva. I passeggeri possono utilizzare la nuova Opel Astra attraverso i larghissimi schermi touch, proprio come uno smartphone.

