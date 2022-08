Opel Zafira-e Life Crosscamp Flex sarà il veicolo ideale per chi desidera avere più spazio e flessibilità e vuole una mobilità elettrica, anche quando viaggia nel fine settimana in campagna o in campeggio. Il veicolo unisce l’elevata praticità e flessibilità del van Opel e il desiderio di un camper a zero emissioni locali.

Opel Zafira-e Life Crosscamp Flex: caratteristiche

La batteria di trazione agli ioni di litio da 75 kWh (posizionata sotto il pianale per risparmiare spazio) permette di viaggiare più a lungo, con un’autonomia fino a 322 chilometri nel ciclo WLTP. Caricare il veicolo è facile quanto guidarlo, mediante wallbox, ricarica rapida o anche un cavo per le prese domestiche.

Utilizzando 100 kW di corrente continua (CC), bastano circa 48 minuti perché la batteria raggiunga l’80 per cento della carica. Per conservare l’energia nella batteria di trazione, una batteria ausiliaria da 95 Ah presente a bordo fornisce l’elettricità per l’illuminazione, un contenitore refrigerato e la presa USB per caricare altri dispositivi come gli smartphone o le macchine fotografiche.

Massima flessibilità ed eccellente sicurezza

Come ogni Crosscamp, Crosscamp Flex elettrico ha tutto ciò che serve per viaggiare in totale relax. La pratica dotazione comprende sedili anteriori che ruotano di 180 gradi, un cucinotto, un lavandino, una cucina a gas e pensili, oltre a contenitori per l’acqua potabile e quella di scarico. Grazie al divanetto posteriore che si trasforma rapidamente in un letto matrimoniale e altri due letti sotto il tetto, Crosscamp Flex può ospitare quattro persone.

Tutte le versioni Crosscamp basate su Opel Zafira-e Life si distinguono per l’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida del van Opel offerti nella dotazione di serie. L’elenco comprende l’allerta incidente, la frenata di emergenza, il rilevamento stanchezza, l’assistenza al mantenimento della corsia di marcia e il riconoscimento cartelli stradali con cruise control semi attivo.

Nel 2023 Crosscamp Flex elettrico si aggiungerà alle versioni Crosscamp con motore diesel. Successivamente il marchio prevede di offrire il camper elettrico anche in versione Crosscamp Lite.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.