ORA Ballet Cat è il nuovo Maggiolino cinese in versione elettrica

Si chiama ORA Ballet Cat la copia del Maggiolino Volkswagen lanciata sul mercato automobilistico cinese. Secondo le fonti cinesi si tratta di una rivisitazione in chiave retrò e migliorata dell’originale. Sicuramente non migliorata nell’aspetto visto che ha perso tutte le proporzioni che l’avevano resa unica.

ORA è un marchio di auto elettriche che fa capo a Great Wall Motors. ORA, che persevera sulla strada di “prendere spunto” dal Maggiolino, sta preparando anche una ulteriore versione. La ORA Punk Cat avrà dimensioni ancora più grandi, praticamente una sorella maggiore Ballet Cat.

La ORA Ballet Cat si rivolge quasi esclusivamente alle donne, sia nell’aspetto sia nelle specifiche tecniche. È disponibile in colori tenui, con gadget tipo una selfie-camera che può condividere immagini e filmati direttamente sui social media.

La Ballet Cat è ricca di dettagli retrò, come i cerchi in lega in stile Maggiolino. La parte posteriore è dedicata ai paraurti cromati, luci con cornici cromate e persino uno spoiler. L’interno riprende totalmente il tema retrò e colorato degli esterni. Il volante è grande e rotondo, con un semicerchio interno che aziona il clacson, proprio come sulle auto degli anni ’60 e ’70.

Sul fronte tecnologia, come ci si aspetta dalle auto cinesi sono presenti un cruise control automatico (ACC) che mantiene la distanza corretta dai veicoli che precedono, parcheggio a comando vocale ed anche retromarcia a comando vocale. C’è poi la “Modalità vento e onde“, che forse è una delle poche cose interessanti. Quando le condizioni meteorologiche cambiano in peggio, l’auto chiude automaticamente i finestrini, regola l’aria condizionata, regola automaticamente le luci/tergicristalli e aumenta ulteriormente la distanza dai veicoli che precedono.

Ed infine la “chicca”. C’è una funzione “Warm Man Mode” (暖男模式) sviluppata per ridurre il disagio delle donne quando hanno il ciclo. Secondo ORA durante il ciclo, si può sentire freddo e quindi si può essere presi dal panico. Cosa fa quindi la modalità Warm Man? Con un solo clic attiva il riscaldamento e l’aria condizionata, “per riscaldare il corpo e la mente”. Il sistema può essere attivato dalla schermata principale. No, non si tratta di uno scherzo, c’è davvero nel comunicato ufficiale.

Il motore elettrico si trova sotto al cofano, dispone di 171 CV e 250 Nm. La velocità massima è di 155 chilometri all’ora. È possibile scegliere tra due pacchi batteria: 49,93 kWh per un’autonomia di 401 km e 60,5 kWh per un’autonomia di 500 chilometri secondo l’omologazione cinese.

I prezzi sono stati appena annunciati. Il prezzo varia da 193.300 yuan (27.000 €) per la versione da 49,93 kWh e 223.00 yuan per la versione da 60,5 kWh (31.500 €). Che dire? Ne faremmo volentieri a meno.

