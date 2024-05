L’installazione di pannelli fotovoltaici sulle barriere fonoassorbenti autostradali ottimizza spazi inutilizzati e contribuisce alla produzione di energia rinnovabile, riducendo l’impatto ambientale.

Il progetto di installazione di pannelli fotovoltaici realizzato sulla A1 Milano-Napoli è un esempio di come le infrastrutture esistenti possano essere riadattate per contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Installare una serie di pannelli fotovoltaici sulle barriere fonoassorbenti autostradali non solo ottimizza spazi altrimenti inutilizzati, ma si inserisce perfettamente in una visione di sviluppo eco-compatibile, senza intaccare terreni agricoli.

L’installazione di questi pannelli su una superficie totale di oltre 20.000 metri quadri lungo diversi tratti dell’autostrada dimostra una sinergia efficace tra riduzione dell’impatto acustico e produzione di energia rinnovabile. Con una produzione stimata di 80 MWh annui, il nuovo impianto non solo copre il fabbisogno energetico del casello di Valmontone, ma contribuisce anche alla riduzione di 600 tonnellate di CO2, equiparando l’effetto a quello di una piccola foresta.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio Programma Mercury – Smart Sustainable Mobility di Autostrade per l’Italia, che mira a trasformare la rete autostradale in un laboratorio avanzato per la mobilità sostenibile. Collaborazioni come quella con Elgea sottolineano l’importanza della sinergia tra diverse competenze tecniche e tecnologiche, necessarie per affrontare le sfide della transizione energetica.

Infine, l’estensione di questa sperimentazione a altre tratte autostradali potrebbe amplificare ulteriormente i benefici ambientali, segnando un passo avanti verso la realizzazione di infrastrutture che supportano attivamente la decarbonizzazione e la sostenibilità ambientale in Italia.

