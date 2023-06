Parcheggia nel posto disabili, la trova vandalizzata e fa denuncia: multa e patente ritirata

Spregio assoluto nei confronti degli altri, menefreghismo totale per le regole e sfrontatezza nel pensare di avere ragione. Sono questi gli atteggiamenti che più stupiscono quando accadono episodi di questo genere.

Il simpatico personaggio in questione, dopo aver parcheggiato la sua vettura su uno stallo per disabili presso un centro commerciale, è tornato trovando la sua auto vandalizzata e gravemente danneggiata. L’automobilista, che probabilmente pensava di avere ragione, ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine, sperando di trovare comprensione e conforto.

Ovviamente le cose non sono andate come sperava. Una volta arrivato in questura per presentare la denuncia, il conducente è stato sanzionato in base all’articolo 158 del codice della strada per aver parcheggiato in uno spazio riservato ai disabili. Non solo, perchè è anche stato effettuato il ritiro della sua patente di guida albanese, poiché non aveva ancora provveduto alla sua conversione nonostante fosse residente nel territorio italiano da più di un anno.

La sanzione inflitta in questura ha ulteriormente complicato una situazione già difficile per l’automobilista menefreghista quando si tratta dei diritti degli altri, ma in prima linea quando c’è da far valere i propri. La violazione del parcheggio riservato ai disabili è un’infrazione grave, in quanto impedisce la mobilità alle persone che ne hanno davvero bisogno.

Va anche detto che farsi giustizia da soli, seppur comprensibile, non va bene. L’autore dell’atto vandalico, al quale va comunque tutta la nostra solidarietà, è stato individuato tramite le telecamere del centro commerciale e denunciato per i danneggiamenti.

