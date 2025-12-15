La patente digitale è la versione elettronica della patente di guida, integrata nell’app IO, l’applicazione ufficiale dei servizi pubblici italiani. Consente di avere il documento sempre disponibile sullo smartphone, semplificando i controlli e riducendo la necessità di portare con sé la tessera fisica.
Cos’è la patente digitale?
La patente digitale è la rappresentazione elettronica della patente di guida italiana, accessibile tramite l’app IO. Riporta gli stessi dati identificativi del documento fisico ed è collegata ai registri ufficiali della Motorizzazione Civile.
No. La patente digitale affianca la versione fisica ma non la sostituisce in modo assoluto. È utilizzabile per i controlli sul territorio italiano, mentre all’estero è ancora richiesto il documento fisico.
Requisiti per ottenere la patente digitale, come aggiungerla all’app IO
Per attivare la patente digitale è necessario disporre di credenziali SPID oppure Carta d’Identità Elettronica per l’accesso sicuro, avere l’app IO installata su smartphone compatibile e risultare titolari di una patente di guida valida registrata presso la Motorizzazione.
Dopo aver aperto l’app IO ed effettuato l’accesso con SPID o CIE, si entra nella sezione “Portafoglio” e si seleziona l’opzione per aggiungere un nuovo documento.
Scegliendo “Patente di guida”, l’app mostra i dati anagrafici disponibili che devono essere verificati. Una volta inviata la richiesta, la Motorizzazione Civile procede al controllo e, in genere, la conferma arriva in pochi minuti. Al termine, la patente digitale risulta visibile nel Portafoglio.
Sì. L’attivazione avviene solo dopo la verifica dei dati da parte della Motorizzazione. Fino alla conferma, la patente digitale non è utilizzabile.
Utilizzo e validità
Sì. La patente digitale ha valore legale sul territorio italiano ed è riconosciuta durante i controlli effettuati dalle forze dell’ordine, purché venga mostrata direttamente dall’app IO.
Durante un controllo è sufficiente aprire l’app IO, accedere alla sezione Portafoglio e selezionare la patente digitale. L’app genera un QR code che consente la verifica immediata dei dati da parte degli operatori.
No. Attualmente la patente digitale è valida solo in Italia. Per la guida all’estero è necessario avere con sé la patente fisica.
Vantaggi e limiti
La patente digitale è sempre disponibile sullo smartphone, riduce il rischio di smarrimento del documento fisico, offre un elevato livello di protezione grazie all’accesso con SPID o CIE e viene aggiornata automaticamente in caso di rinnovo o modifica dei dati.
La patente digitale non può essere utilizzata fuori dall’Italia e non sostituisce il documento fisico in tutte le situazioni, come alcuni adempimenti amministrativi o noleggi che richiedono ancora la tessera tradizionale.
Riferimenti normativi
La patente digitale rientra nel processo di digitalizzazione dei documenti previsto dalla normativa italiana in materia di identità digitale e servizi pubblici online. Il suo utilizzo è collegato ai sistemi della Motorizzazione Civile ed è reso possibile attraverso l’app IO, piattaforma ufficiale dei servizi digitali dello Stato, in attuazione delle disposizioni sull’amministrazione digitale e sull’identità elettronica.
Fonti: Agenzia Italia Digitale, Gazzetta Ufficiale, Dipartimento Trasformazione Digitale. Aggiornato il 15 dicembre 2025.
