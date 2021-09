Quante volte è necessario ritirare la patente ad un automobilista affinchè non guidi mai più?

C’è qualcosa che non funziona in Italia, almeno a giudicare da quante volte la cronaca ha riportato notizie di automobilisti che non dovevano trovarsi alla guida di un veicolo, in quanto gli era già stata ritirata la patente.

Il caso avvenuto nel vicentino rappresenta putroppo un piccolo record, perchè l’uomo di origine romena era già stato oggetto del ritiro della patente di guida non una ma bensì due volte. Vediamo meglio com’è andata.

Una volante della Polizia interviene per una segnalazione su un’auto che viaggia ad alta velocità. I poliziotti trovano l’auto parcheggiata, ed il presunto proprietario. E qui arriva la sorpresa, perchè all’uomo era stata ritirata la patente nel 2018 per guida in stato di ebbrezza, ma non solo, perchè anche in Romania aveva subito la stessa sanzione, essendo la patente trattenuta dalle autorità del Paese.

Risultato? Una multa da 5.100 euro ed il sequestro della autovettura. Pensare che venga fermato nuovamente senza patente, non è un’ipotesi così lontanta dalla realtà.

