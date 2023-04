Siete pessimi guidatori? La colpa è dei vostri genitori

I genitori spesso vengono criticati dai loro figli per le cattive abitudini che hanno trasmesso loro durante l’infanzia. Ma ora anche i peggiori automobilisti possono unirsi al club, poiché una ricerca dimostra che la guida pericolosa potrebbe essere ereditaria.

Uno studio condotto dalla società britannica Scrap Car Comparison ha analizzato lo storico delle multe degli automobilisti peggiori e di coloro che hanno invece un passato di guida limpido, confrontandoli con la storia automobilista dei loro genitori. I risultati hanno rivelato che il 66% dei conducenti che hanno violato il codice della strada avevano genitori che avevano fatto lo stesso. Solo il 26% dei conducenti che hanno violato le regole avevano genitori con un registro di guida pulito.

Uno su quattro dei conducenti ritiene di aver imparato cattive abitudini di guida dai propri genitori, tra cui velocità eccessiva, rabbia al volante e parcheggio “creativo”.

Ma le conseguenze della guida pericolosa possono essere devastanti, andando oltre le multe fino a ferite e decessi. A questo punto non sorprende come le abitudini di guida dei genitori possano influenzare i figli e il loro comportamento alla guida. Molti di noi hanno trascorso gli anni formativi nel sedile del passeggero dell’auto di una figura genitoriale e quindi avranno assorbito sia tratti positivi sia negativi, quando si tratta di guidare un’auto.

A quanto pare, la generazione più giovane sembra determinata a spezzare questo circolo vizioso. Il 55% dei conducenti britannici che ritiene di essere diventato un guidatore migliore dei propri genitori. Tuttavia, ciò non significa ovviamente che i giovani evitino completamente comportamenti rischiosi.

In ogni caso, ricordiamolo, la cosa più importante è la sicurezza. Quindi, non importa come gli altri guidano, quando si è al volante del proprio veicolo, è essenziale seguire le regole del codice della strada per la propria sicurezza, quella dei propri passeggeri così come quella degli altri utenti della strada.

A questo punto non possiamo che consigliarvi il nostro articolo sulla guida difensiva, per evitare incidenti e brutte esperienze sulla strada.

