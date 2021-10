Bollo auto 2021: come funziona il pagamento con PagoPa?

Vediamo come funziona il pagamento del bollo auto 2021

Pagare il bollo auto con PagoPa è semplice, perchè sappiamo che l’Italia è uno dei Paesi con il maggior numero di smartphones pro capite, e la copertura 4G è tra le migliori in Europa.

Possiamo comprare e vendere qualsiasi bene o servizio online, tramite gli store dedicati, e proprio per questo motivo non dobbiamo avere timori ad usare le nuove tecnologie per pagare il bollo auto 2021. Anzi, se vogliamo fare una critica, c’è da dire che questo tipo di pagamento sarebbe dovuto arrivare già da tempo. Se invece avete il dubbio di avere pagato o meno gli anni precedenti, qui la guida per verificare il pagamento del bollo auto.

Indice dei contenuti

PagoPa obbligatorio

Va ricordato che PagoPa è obbligatorio da quasi due anni, ovvero dallo scorso 1 Gennaio 2020. Tutti gli automobilisti sono tenuti a pagare la tassa di circolazione, comunemente detto bollo auto, tramite il sistema “Pago Pa”. Il sistema PagoPA prevede che le somme siano versate istantaneamente alla Pubblica Amministrazione e questo rappresenta una sicurezza assoluta tanto per il cittadino, quanto per la Regione o la Provincia Autonoma di riferimento.

PagoPa: cos’è?

pagoPA è una modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. E’ possibile effettuare i pagamenti direttamente sul sito ma anche tramite l’applicazione mobile dell’Ente oppure attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).

Questi possono essere ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e tutti gli uffici postali. Non solo: si potrà continuare a pagare le Tasse Auto anche presso le agenzie di pratiche automobilistiche che hanno iniziato ad utilizzare il nuovo sistema già da gennaio 2019 per i pagamenti della Tassa Auto con moneta elettronica.

Grazie a PagoPa è già possibile effettuare pagamento di tasse, quote associative, tributi ed altro. E’ una tecnologia già rodata e quindi non ci si aspettano problemi per la riscossione del bollo auto.

Bollo auto 2021: come funziona il pagamento PagoPa?

Il primo vantaggio del pagamento del bollo auto 2021 tramite PagoPa è il risparmio di tempo: non è più necessario fare code agli sportelli perdendo di fatto tempo prezioso.

All’atto pratico, per effettuare online il pagamento è possibile utilizzare il proprio home banking se aderente, riconoscibile attraverso il logo di PagoPA o di CBILL, ma anche tramite i bancomat che hanno l’autorizzazione della banca, e per chi non non può fare a meno del rapporto personale, si può comunque utilizzare gli uffici postali e come già accennato i vari punti SISAL, Lottomatica e Banca 5.

Confluiranno in un sistema del Pra gestito da Aci tutti i dati relativi alle tasse automobilistiche con l’obiettivo di “assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi”. In sostanza un registro digitale per poter incrociare i dati dei pagamenti del bollo auto 2021 insieme a quelli contenuti nella banca dati del Pubblico registro automobilistico.—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social. Vi invitiamo a seguire Quotidianomotori.com su Google News, ma anche su Flipboard, Facebook, Twitter e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.