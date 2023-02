Pneumatici auto, perché acquistare online può essere conveniente

Nel corso dell’ultimo anno, il mercato degli pneumatici per auto ha subito le ripercussioni del complesso scenario economico e geopolitico internazionale; la crescita dell’inflazione e dei costi dell’energia si è tradotta in un aumento dei prezzi di rivendita al dettaglio, a scapito dei consumatori che hanno bisogno di acquistare gomme di ricambio.

Anche per questo, l’attitudine da parte dei consumatori sta cambiando, in linea con l’evoluzione delle dinamiche di settore. La progressiva integrazione tra canali di vendita fisici e digitali spinge un numero crescente di persone a rivolgersi al web per valutare le tante offerte disponibili. Ciò non vuol dire, necessariamente, che chi cerca un determinato prodotto in rete proceda automaticamente ad acquistarlo, anzi; solo da qualche anno, infatti, le vendite di pneumatici online hanno raggiunto percentuali a due cifre. Al contempo, non è difficile ipotizzare come nel prossimo futuro le ‘conversioni’ possano crescere ulteriormente, facendo sì che acquistare pneumatici online attraverso e-commerce specializzati come Euroimportpneumatici.com diventi una prassi sempre più comune.

Questo trend è alimentato anche dalla diffusa consapevolezza che lo shopping digitale può comportare diversi vantaggi, anche quando si tratta di prodotti quali le gomme per auto. Di seguito, vediamo quali sono e come possono essere sfruttati dai consumatori.

Comparare i prezzi

Così come per altre categorie di prodotto, anche per gli pneumatici gli e-commerce sono anzitutto un punto di riferimento per quanto riguarda i prezzi al dettaglio. Facilmente consultabili grazie ad appositi tool e motori di ricerca, i cataloghi digitali offrono agli utenti la possibilità di confrontare i prezzi applicati da vari e-commerce allo stesso prodotto, in maniera tale da individuare l’opzione caratterizzata dal miglior rapporto tra qualità e costo. In aggiunta, il campione sul quale basare questo tipo di ricerche è molto più ampio di quello disponibile in un punto vendita fisico; di conseguenza, le possibilità di intercettare un’offerta vantaggiosa sono maggiori. A tal proposito va tenuto conto di come il desiderio di risparmiare sia spesso la motivazione che più di ogni altra spinge i consumatori a fare ricerche online.

Maggiore possibilità di scelta

La discriminante economica non è certo l’unico fattore ad alimentare la propensione ad acquistare online anziché presso i rivenditori fisici. Il web offre possibilità di scelta nettamente maggiori, mentre i retailer sono vincolati dai limiti di spazio propri di un negozio o un magazzino che, per quanto grandi, difficilmente possono competere con l’assortimento di centinaia di rivenditori online messi assieme. Capovolgendo il punto di vista, la presenza digitale rappresenta una risorsa notevole anche per le aziende produttrici, i distributori e i rivenditori, poiché tramite un e-commerce è possibile intercettare un bacino d’utenza nettamente più ampio rispetto a quello che può raggiungere un negozio fisico.

Esperienza d’acquisto esclusiva

Un altro aspetto da non sottovalutare inerente alla possibilità di acquistare online è la cosiddetta ‘user experience’. Tramite e-commerce, il consumatore può anzitutto raccogliere in piena autonomia tutte le informazioni di cui ha bisogno, senza sentirsi in qualche modo ‘costretto’ a comprare. In aggiunta, tali dati sono disponibili in maniera chiara e facilmente accessibile all’interno delle schede prodotto, che riportano le specifiche tecniche e prestazionali di ciascun pneumatico in vendita.

In aggiunta, grazie ad appositi filtri, è possibile cercare le gomme in base alle dimensioni, la marca, il modello e, non meno importante, il prezzo.

A contribuire positivamente alla ‘user experience’ concorre anche la possibilità di comunicare direttamente con il rivenditore, al fine di verificare la disponibilità di un prodotto momentaneamente esaurito, magari utilizzando una funzionalità che preveda un avviso via e-mail quando lo pneumatico di cui si ha bisogno sarà nuovamente disponibile in magazzino. Il tutto, ovviamente, da casa, tramite PC o smartphone, senza il bisogno di spostarsi sprecando tempo ed energie.

