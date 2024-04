Polestar 4 arriva in Italia, unendo l’eleganza delle coupé al comfort dei SUV. Con la sua innovativa eliminazione del lunotto, Polestar 4 rappresenta un passo avanti nella tecnologia automobilistica.

Arriva in Italia Polestar 4, il SUV coupé elettrico ad alte prestazioni, presso il Polestar Space di Milano, e successivamente a Roma. Polestar sottolinea così l’importanza del mercato italiano nel suo piano di espansione globale.

Polestar 4 è un audace tentativo di reinventare il concetto di SUV coupé, fondendo l’aerodinamica elegante tipica delle coupé con il comfort e la versatilità di un SUV. Questo modello si colloca strategicamente nella gamma Polestar, offrendo una soluzione intermedia per dimensioni e prezzo tra la Polestar 2 e la Polestar 3.

Una delle sue caratteristiche più innovative è l’eliminazione del lunotto tradizionale, che apre la strada a una nuova esperienza di viaggio per i passeggeri posteriori. L’adozione di uno schermo ad alta definizione che proietta le immagini catturate da una telecamera posteriore montata sul tetto non solo migliora la visibilità ma offre un campo visivo esteso che va oltre quello delle auto moderne.

L’impegno di Polestar per la sostenibilità è evidente nella scelta di adottare la Sustainable Experience Architecture (SEA) come base per questo modello. L’utilizzo di materiali riciclati e sostenibili per gli interni dimostra un approccio consapevole alle sfide ambientali, senza compromettere il lusso e il comfort che caratterizzano il brand.

Con una potenza massima di 400 kW (544 Cv), il Polestar 4 promette prestazioni eccellenti, unite a una dinamica di guida agile. L’attenzione alla sicurezza, sempre prioritaria per Polestar, assicura che l’elevata performance non vada a scapito della protezione dei passeggeri.

Polestar 4 non è solo un veicolo che punta a dominare il segmento dei SUV coupé elettrici ad alte prestazioni ma rappresenta anche un manifesto dell’impegno del marchio svedese verso l’innovazione, la sostenibilità e la sicurezza.

Copyright Image: Sinergon LTD