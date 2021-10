Le più belle stazioni di servizio del mondo

Le Stazioni di servizio più belle del mondo nella nostra piccola grande selezione con le foto delle aree di servizio migliori. Cosa succederà quando verranno sostituite dalle colonnine elettriche?

Stazioni di servizio: gioie e dolori. Certo, perchè se ci si aspetta solo il prezzo più basso, tutto il resto è relativo. Pensateci bene, durante un viaggio cosa c’è di meglio che fermarsi a fare il pieno in una stazione di servizio pulita, confortevole, ed anche spettacolare? Ebbene si: esistono anche stazioni di servizio decisamente all’avanguardia. Scopriamole insieme!

Stazioni di servizio: le più belle del mondo

Jack Colker Union 76 – Beverly Hills

Si trova a Beverly Hills, in California. A metà strada tra un’astronave ed una pagoda, venne progettata dall’architetto Gin Wong nel 1965. La stazione di servizio Union 76 doveva in qualche modo far parte dell’aeroporto di Los Angeles.